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Yarısı yerle bir oldu! "Allah'tan gündüz olmadı"

Ankara’nın ilk yerleşim yerlerinden Anafartalar Mahallesi’nde 2 katlı metruk bir ev çöktü. Çöken binanın yarısı yerle bir olurken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

05 Ocak 2019 Cumartesi 08:56
Yarısı yerle bir oldu! "Allah'tan gündüz olmadı"

Alınan bilgilere göre, Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Anafartalar Mahallesi’nde gece yarısı yaşanan olayda, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi’nin karşısında bulunan 2 katlı ev, bir anda çöktü. Binanın yarısı yerle bir olurken, ayakta kalan kısmından moloz parçaları dökülmeye devam etti.

Gürültüyle sarsılan mahalleli sokağa çıktığında yarısı yıkılmış binayla karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın terk edilmiş metruk bir yapı olduğu bilgisine ulaşan ekipler, enkazın altında kalanlar olabileceği ihtimaliyle arama yaptı. Evin çevresini şerit çekerek kapatan ekipler, mahalleliyi enkaz alanından uzak durmaları konusunda uyardı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmada olayda can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Mahallede yıkılmak üzere olan 30’a yakın terk edilmiş ev bulunduğunu aktaran Erkan Eroğlu, “Burası metruk bir bina, Ankara’nın ilk yerleşim yeri burası. Kendiliğinden göçtü, Allah’tan gündüz olmadı. Yaşayan yok zaten, yıllardır burası böyle. Sadece burası değil, mahallenin tamamı böyle. 10 senedir boş bu bina, biz mahalleli olarak bu metruk binaların kaldırılmasını istiyoruz. Binanın hemen yan tarafında aile oturuyor. Onlar uyarıldı, evleri boşalttılar. Nasıl olur, Belediye mi gelip yıkar bilmiyoruz ama mahallede her yer bu şekilde. 30’a yakın metruk bina var mahallede” ifadelerini kullandı.

Olay hakkında inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 08:56
  1. Ankara
  2. anafartalar
  3. bina çöktü
  4. metruk bina

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