Yarış kızışıyor! CHP'de bir isim daha adaylığını duyurdu
CHP'nin içerisinde yaşanan 'değişim' tartışmalarının gölgesinde İstanbul İl Başkanlığı için de çekişme sürüyor. Cemal Canpolat, adaylığını ilan edeceğini duyurdu.
CHP'de 8 Ekim'de yapılması beklenen İstanbul İl Kongresi'nde Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik'in ardından, eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat da aday olduğunu açıkladı.
Adaylığını duyurdu
Canpolat, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Kuruluşunun 100. Yılında, 100 yıllık çınarın İstanbul İl Başkanlığına adayım. Geçmişte başardık! İstanbul’da bu rejime HAYIR dedik. Yine başaracağız. Gelin büyük hikayemizi birlikte yazalım… 27 Eylül Çarşamba günü saat 18:00’de tüm yol arkadaşlarımı İstanbul İl başkanlığımıza bekliyoruz."
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