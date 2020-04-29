"Yarını Kodlayanlar Online Covideathon" sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği'nin yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 14 ila 17 yaş arası liseli gençlere yönelik olarak düzenlediği online ideathon sonuçlandı.

Türkiye Vodafone Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Yarını Kodlayanlar Online Covideathon" adı altında düzenlenen etkinlikte birinciliği, "Yeni Nesil Otonom Dezenfeksiyon Robotu" projesiyle İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencileri Zehra Betül Tekin ve Damla Korkmaz'ın oluşturduğu InovaTeam takımı kazandı.

"Covcam" projesiyle Özel Enka Teknik Okulları 11. sınıf öğrencileri Dilay Dal ve Dilan Deniz Uçar'ın oluşturduğu Covcam takımı ikinci ve "COVID RH" projesiyle Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencileri Ceyda Özdemir ve Özge Yılmaz'ın oluşturduğu The Optimizers takımı üçüncü oldu.

Türkiye ve KKTC'den 129 takım ve 339 gencin katıldığı online ideathon'da dereceye girenlere toplam 17 bin TL değerinde teknoloji çeki dağıtıldı. Bununla birlikte projeleri hayata geçirmek için fizibilite çalışmalarına da başlandı.

- "Teknolojiyi insan hayatını iyileştirmek için kullanıyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, koronavirüs salgını nedeniyle dünyada ve Türkiye'de olağanüstü bir süreçten geçildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Toplum olarak birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Türkiye Vodafone Vakfı olarak, 'iyilik için teknoloji' vizyonumuzla teknolojiyi insan hayatını iyileştirmek için kullanıyoruz. Bu doğrultuda, lise öğrencilerine yönelik bir online ideathon düzenledik. Öğrencilerimizden, virüs salgınının halk üzerinde yarattığı olumsuz etkileri minimuma indirecek bir teknolojik fikir geliştirmelerini istedik. Amacımız, salgınla ilgili farkındalık yaratmak ve uygulanabilir bir fikri hayata geçirmekti. Şu anda da ideathon'a katılan projeleri hayata geçirmek için fizibilite çalışmaları yapıyoruz. Etkinliğimize katılan tüm gençlere teşekkür ediyor; dereceye giren takımlarımızı kutluyoruz."

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır da Kovid-19 salgınının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini göstermeye başlamasından kısa süre sonra kurum olarak bu döneme hızlıca adapte olduklarını ve tüm çalışmalarını online platformlara taşıdıklarını aktardı.

Hazır, "Ülkece zor günlerden geçtiğimiz bir dönemde bu salgın karşında bir sivil toplum örgütü olarak aksiyon almanın zorunluluğunu hissederek çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bu doğrultuda, Türkiye Vodafone Vakfı ile birlikte yürüttüğümüz Yarını Kodlayanlar projesi bünyesinde bir ideathon gerçekleştirdik. Yarını Kodlayanlar Online Covideathon ile gençlerimizin Kovid-19 kaynaklı oluşan sorunlara ve ihtiyaçlara yönelik teknolojiyi kullanarak geliştirdikleri projeleri sergileyecekleri bir platform ve konu özelinde farkındalık yaratmayı amaçladık. Jürisinde de yer aldığım bu ideathon'a katılan ve dereceye giren tüm takımlarımızı ve gençlerimizi kutluyor ve tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.





- Gençlerden yenilikçi fikirler





"Yarını Kodlayanlar Online Covideathon"da katılımcılardan virüs salgınının halk üzerinde yarattığı olumsuz etkileri minimuma indirecek bir teknolojik fikir geliştirmeleri istendi.



Gençlerin 2-4 kişilik takımlar halinde yer aldıkları ideathon'da, katılımcılara online mentorluk sunuldu. Ön değerlendirme sonucu finale kalan 10 takım, bir telekonferansta projelerini jüriye sundu. Yapılan puanlamanın ardından ilk 3'e giren takımlar belirlendi.



"Yarını Kodlayanlar Online Covideathon"da birinci olan "Yeni Nesil Otonom Dezenfeksiyon Robotu" projesi, bölgeyi ultraviyole ışınla dezenfekte etmeyi hedeflerken, ikinci olan "Covcam" projesi, Kovid-19 virüsünün tespiti için kullanılabilecek bir uygulama, üçüncülüğü alan "COVID RH" projesi ise Kovid-19 virüsüne karşı uygulanan plazma tedavisinin doğru kişiye yönlendirilmesini sağlayan bir uygulamadan oluşuyor.













