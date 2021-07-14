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Yaşam Yarın tatil mi? 15 Temmuz Perşembe günü resmi tatil mi?
Yaşam

Yarın tatil mi? 15 Temmuz Perşembe günü resmi tatil mi?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda resmi tatiller arasında yer almasından dolayı “Yarın tatil mi? 15 Temmuz Perşembe günü resmi tatil mi?” gibi soruların yanıtları araştırılır hale geldi. Bayram tatilinin hemen öncesine gelen 15 Temmuz günü vatandaşlar işyerlerinde mesai yapıp yapmayacağını merak ediyor. Peki, 15 Temmuz Perşembe günü resmi tatil olacak mı? İşte yanıtı...

Yeniakit Publisher
2021-07-14 18:17:00 -
Yarın tatil mi? 15 Temmuz Perşembe günü resmi tatil mi?

15 Temmuz Perşembe günü resmi tatil mi, değil mi? sorusu bugünden merak ediliyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü resmi tatil olacak mı?

15 Temmuz resmi tatil mi?

Yarın 15 Temmuz, Demokrasi ve Millî Birlik Günü'dür. Demokrasi ve Millî Birlik Günü, Türkiye'de her yıl 15 Temmuz'da kutlanan bir resmî tatildir. 2016 Türkiye askerî darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden 240'ı aşkın sivil, polis ve askeri anmak için genel tatil günü ilan edildi.

15 Temmuz'un resmi tatil ilan edilmesi 11 Ekim 2016'da yasa teklifiyle milletvekillerinin imzasına sunulmasının ardından oy çokluğu ile kabul edildi. 29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" adı altında resmî tatil ilan edildi.

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