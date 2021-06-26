Yarın sokağa çıkmak yasak mı? 27 Haziran Pazar sokağa çıkma yasağı var mı?
Yarın sokağa çıkmak yasak mı? sorusu arama motorunda sıklıkla araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından tüm yasakların kaldırılacağını duyurmasının ardından vatandaşlar Pazar günü sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyor. 27 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?
Hafta sonu için plan yapmak isteyenler, yarın sokağa çıkma yasağı var mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, Pazar günü yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Yarın yasak olacak mı?
27 Haziran Pazar sokağa çıkma yasağı var mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada sokağa çıkma kısıtlamalarının 1 Temmuz itibarıyla tümüyle kaldırıldığını ifade etti.
Kabine Toplantısı'nda alınan kararlara göre, hafta içi ve pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağı, 1 Temmuz tarihinden itibaren tamamen sona eriyor.
Dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlaması, Cumartesi akşam saat 22:00'den Pazartesi sabah 05:00'e kadar son kez uygulanacak.
1 Temmuz itibarıyla hafta içi akşam saat 22:00'de başlayan ve pazar gününün tamamını kapsayan sokağa çıkma yasakları tamamen sona erecek.