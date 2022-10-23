Yarın kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman hangi konular görüşülecek?
Kabine toplantısı ne zaman? Milyonların gözü kulağı kabine toplantısında. Pek çok kişi ‘Kabine toplantısı ne zaman?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bu hafta kabine toplantısı olacak mı?
Milyonlar önemli kararların alındığı kabine toplantısının ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyor. Peki, yarın kabine toplantısı olacak mı?
Yarın kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman hangi konular görüşülecek?
Son kabine toplantısı 10 Ekim'de yapıldı. Kabine toplantıları genellikle 14 gün aralıklarla yapılıyor. 24 Ekim Pazartesi günü kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantının saat 15.00'te başlaması bekleniyor.
Saat 18.00 sularında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarda bulunması bekleniyor.
Toplantıda başörtüsüne anayasal güvence konusunun görüşülmesi bekleniyor. Ayrıca toplantıda ekonomik gelişmeler iç ve dış politikanın masaya yatırılması bekleniyor.