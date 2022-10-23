  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Milli 40 mm deniz topu görücüye çıkıyor

6'lı masada krizi derinleştirecek sözler! Canlı yayında adaylığını resmen açıkladı

Öksürük şurubu zehirli çıktı! Herkesi tedirgin eden o şurup toplatılıyor

CHP'nin Teşkilat dizisini Meclis gündemine taşıdığı konuya bakın! Böyle saçmalık görülmedi

Bakan Dönmez'den altın açıklaması geldi! 1890 ton rezerve ulaşıldı: Son 3 yılda tonlarca metal altın üretildi

Ümit Özat'tan Hakan Şükür'e şok sözler! Kur’an-ı Kerim'i bırakıp...

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'dan dikkat çeken karar!

Fatih Erbakan, partisinin oy oranını açıkladı! Ağızlar bir karış açık kaldı

ROKETSAN bombayı patlattı! Seri üretimi başlıyor

Baro seçimlerini karıştıran küstah sözler! Alın size bir Şebnem Korur Fincancı daha
Aktüel Yarın kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman hangi konular görüşülecek?
Aktüel

Yarın kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman hangi konular görüşülecek?

Kabine toplantısı ne zaman? Milyonların gözü kulağı kabine toplantısında. Pek çok kişi ‘Kabine toplantısı ne zaman?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bu hafta kabine toplantısı olacak mı?

Yeniakit Publisher
2022-10-23 17:27:00 -
Yarın kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman hangi konular görüşülecek?

Milyonlar önemli kararların alındığı kabine toplantısının ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyor. Peki, yarın kabine toplantısı olacak mı?

Yarın kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman hangi konular görüşülecek?

Son kabine toplantısı 10 Ekim'de yapıldı. Kabine toplantıları genellikle 14 gün aralıklarla yapılıyor. 24 Ekim Pazartesi günü kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantının saat 15.00'te başlaması bekleniyor.

Saat 18.00 sularında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Toplantıda başörtüsüne anayasal güvence konusunun görüşülmesi bekleniyor. Ayrıca toplantıda ekonomik gelişmeler iç ve dış politikanın masaya yatırılması bekleniyor.

Bir ilimiz için doğalgaz müjdesi
Bir ilimiz için doğalgaz müjdesi

Ekonomi

Bir ilimiz için doğalgaz müjdesi

Başkan Erdoğan Diyarbakır anneleriyle buluştu
Başkan Erdoğan Diyarbakır anneleriyle buluştu

Aktüel

Başkan Erdoğan Diyarbakır anneleriyle buluştu

Alman devi Bosch'tan Bursa kararı! Duyurdular
Alman devi Bosch'tan Bursa kararı! Duyurdular

Ekonomi

Alman devi Bosch'tan Bursa kararı! Duyurdular

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23