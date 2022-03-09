Yarın hakim ve savcılar izinli mi? 10 Mart Perşembe İstanbul’da adliyeler açık olacak mı? İstanbul’da mahkemeler iptal mı edildi?

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre İstanbul için turuncu alarm verildiği aktarılarak, bir dizi önlem alındığı belirtildi. Yoğun kar beklendiği İstanbul’da hakim ve savcılara yönelik HSK’dan son dakika açıklaması geldi.

Hakim ve savcılar yarın izinli mi?

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), hava koşulları nedeniyle perşembe günü İstanbul'daki hakim ve Cumhuriyet savcılarının idari izinli sayılmalarına karar verdi. HSK'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünce yarın İstanbul için "turuncu" alarm verildiği, soğuk hava, yoğun kar ve kuvvetli rüzgar şeklinde olumsuz hava koşullarının beklendiği aktarıldı.

Bu sebeple İstanbul'da görevli hakim ve Cumhuriyet savcılarının idari izinli sayılmalarının kararlaştırıldığı ifade edilen açıklamada, "Yargısal iş ve işlemlerin, hakim ve Cumhuriyet savcılarının nöbet hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar konulu (3) sıra sayılı yönergemiz kapsamında yürütülmesine karar verilmiştir." bilgisine yer verildi.