Yarın bankalar açık mı? 31 Aralık Cuma bankalar açık olacak mı?

31 Aralık Cuma günü bankalar açık mı? 31 Aralık Cuma günü bankalar tatil mi sorusu, nakit ya da farklı işlemi olan birçok kişinin merakla araştırdığı konu oldu. 31 Aralık Cuma günü bankalar açık mı ve çalışıyor mu soruları, gelecek hafta içerisinde işlemi bulunan birçok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı.

Yarın bankalar açık mı?

31 Aralık Pazartesi günü, resmi tatil olmaması dolayısıyla piyasa normal işleyişini sürdürecek. Yarın bankalarda işi olanlar bankaların tam gün açık olması nedeniyle bankacılık işlemlerini akşam mesai bitimine kadar yapabilecek. İnternet üzerinden gerçekleştirilecek olan EFT işlemleri ise bir sonraki mesai gününde işleme alınacak.

2022 resmi tatiller ne zaman hangi gün?

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hangi gün?

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2022 yılında cumartesi günü kutlanacak.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

2009 yılında resmi tatil olarak ilan edilen ve işçinin,emekçinin günü olarak bilinen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 2022 yılında pazar gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramı 2022 ne zaman hangi gün?

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu çerçevesinde yarım gün olarak kabul edilen arİfe bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günüyle aynı güne denk geliyor. 1 Mayısı takiben Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi, 3 Mayıs Salı ve 4 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ne zaman hangi gün?

Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkmasıyla birlikte milli mücadelenin başladığı gün olarak kabul edilen 19 Mayıs, Mustafa Kemal tarafından Türk gençliğine armağan edilmiştir. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 2022’de perşembe günü kutlanacak.

Kurban Bayramı 2022 ne zaman hangi gün?

2022 yılında 8 Temmuz Cuma gününe denk gelen Kurban Bayramı arifesi yarım gün tatil iken 9,10,11 ve 12 Temmuz günleri tam gün tatil. Kurban bayramı için 4,5 günlük resmi tatil söz konusu.

15 Temmuz 2022 hangi güne denk geliyor?

Resmi tatillerden bir tanesi ise her yıl Türkiye’de 15 Temmuz'da kutlanan Demokrasi ve Millî Birlik Günüdür. 15 Temmuz bu yıl cuma gününe denk geliyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı hangi gün?

Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’ndan zaferle ayrıldığı gün olan 30 Ağustos, her yıl Zafer Bayramı olarak kutlanıyor. 1935 yılında resmi tatil ilan edilen 30 Ağustos 2022 yılında Salı gününe denk gelmekte.

Cumhuriyet Bayramı 2022'da hangi güne denk geliyor?

Yılın son resmi tatili Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 28 Ekim Cuma yarım gün ve 29 Ekim Cumartesi ise tam gün olamak üzere 1,5 günlük bir tatili kapsıyor. Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü olan bu tarih, 1925 yılında resmi tatil ilan edildi.