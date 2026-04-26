Bilinçsizce tüketmeyin... Bardak bardak içenler yandı! Ödem atıyor diye...
Bilinçsizce tüketmeyin... Bardak bardak içenler yandı! Ödem atıyor diye...

Özellikle diyet dönemlerinin vazgeçilmezi olan, "doğal" olduğu için zararsız sanılan bazı bitki çayları ve karışımlar, sinsi bir tehlikeyi beraberinde getiriyor. Vücuttaki şişkinliği atsın diye bardak bardak tüketilen o içecek, meğer tansiyonun bir numaralı düşmanıymış. İşte ödem diye tüketilen tansiyon düşmanları…

Hızlı kilo vermek ve vücuttaki şişkinliği yok etmek için başvurulan "ödem söktürücü" içecekler hakkında korkutan uyarı geldi.

Uzmanlar, bilinçsizce tüketilen bazı bitki çaylarının tansiyonu saniyeler içinde fırlattığını ve felç riskini tetiklediğini belirtiyor. İşte "sağlıklı" sanılıp bardak bardak içilen o içecek ve vücuttaki yıkıcı etkileri...

Mutfaklarımızda şifa niyetine kaynayan demlikler, bazen en büyük sağlık kâbusuna dönüşebilir. Özellikle sosyal medyada yayılan "mucizevi ödem çayları" ve "zayıflatma kürleri", gizli tansiyon hastaları veya damar hassasiyeti olan bireyler için adeta bir saatli bomba hükmünde.

"Bitkisel olan her şey güvenlidir" algısının oluşturduğu bu tehlike, acil servislerde biten tansiyon krizlerinin de ana sebebi hâline geldi. Vücuttaki suyu atarken kan basıncını kontrolsüzce yükselten o popüler içeceklerin ardındaki gerçekler ilk kez bu kadar net ortaya çıktı. İşte sağlığınızı korumak isterken tansiyonunuzu altüst eden o karışımlar...

Ödem atmak için en çok tercih edilen ancak tansiyon hastaları için hayati risk taşıyan besinlerin başında meyan kökü ve yüksek dozda tüketilen yeşil çay geliyor.

1) MEYAN KÖKÜ: TANSİYONUN GİZLİ KATİLİ Meyan kökü, vücutta su tutulmasını engellediği düşünülerek birçok çay karışımına eklenir. Ancak içindeki glisirizik asit, vücuttaki potasyum seviyesini hızla düşürürken sodyumun tutulmasına neden olur. Sonuç: Damarlardaki basınç saniyeler içinde artar ve "hipertansiyon krizi" tetiklenir.

2) AŞIRI YEŞİL ÇAY TÜKETİMİ Yağ yakıcı etkisiyle bilinen yeşil çay, yüksek oranda kafein ve kateşin içerir. Günlük 3-4 fincandan fazla tüketildiğinde adrenalin seviyesini yükselterek kalp atış hızını ve kan basıncını artırır.

3) BİBERİYE VE FUNDA YAPRAĞI KÜRLERİ Özellikle aktarlarda "zayıflama çayı" adı altında satılan bu karışımlar, damarları daraltıcı etki yapabilir. Damarların büzülmesi, kanın daha dar bir alandan geçmeye çalışması ve dolayısıyla tansiyonun fırlaması demektir. BİLİMSEL UYARI: VÜCUT NEDEN TEPKİ VERİYOR? Araştırmalar, diüretik (idrar söktürücü) etkisi çok güçlü olan bitkilerin vücuttaki elektrolit dengesini bozduğunu kanıtlıyor. Vücut ani su kaybı yaşadığında, hayatta kalma mekanizması olarak damarları daraltıyor ve böbreklerden su emilimini artırmaya çalışıyor. Bu karmaşa, maalesef kronik tansiyon hastalarında geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabiliyor.

En Güvenli Yol Su: Ödemi en iyi atan şey yine sudur. Suyunuza bir dilim limon veya salatalık eklemek, tansiyonunuzu fırlatmadan hafiflemenizi sağlar.

Magnezyum Desteği: Bitki çayları yerine fındık, badem veya ıspanak gibi magnezyumdan zengin besinler tüketmek damarları rahatlatarak ödem atmanıza yardımcı olur. Doktorunuza Danışın: Kronik bir rahatsızlığınız veya düzenli ilaç kullanımınız varsa, "alt tarafı bir çay" demeden önce mutlaka uzman görüşü alın.

