(Yarın) 15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için geri sayım başladı. Vatandaşlar koronavirüs önlemleri kapsamında resmi tatillerde de uygulanan sokağa çıkma yasağının 15 Temmuz’da uygulanıp uygulanmayacağını öğrenmek istiyorlar. En son 19 Mayıs’ta kısıtlama uygulanmış, vatandaşlar evlerinde kalmışlardı. Henüz konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

15 Temmuz’da sokağa çıkma yasağı olacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamalar haberimiz içerisine eklenecektir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kurban Bayramı ile ilgili, ‘Zannediyorum 1 aydan fazla bir zaman dilimi var. Önümüzdeki haftalardaki vakaların seyri, salgının seyri bu anlamda belirleyici olacak. Bilim Kurulu'nda gündeme gelmediği için net bir şey söylemem doğru olmaz. Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor ama kısıtlılığın Ramazan Bayramı'ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim. Bilim Kurulu'nun gündemine gelir. Kararı verecek olan Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki iradesi.’ demişti.