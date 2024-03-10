Yarım Genel Başkan boş meydanda salladı! Tarihin en kötüsü
Ekrem İmamoğlu ile birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nu deviren Özgür Özel, Zonguldak mitinginde boş meydanlara konuştu.
CHP, Zonguldak'ta tarihinin en kötü mitinglerinden birine imza attı. Özgür Özel'in Zonguldak'taki mitingine katılımın beklenenin çok altında olduğu görüldü.
Ekrem İmamoğlu'nun onayı olmadan aday belirleyemeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son günlerde yaptığı gaflarla ve ortaya çıkan DEM işbirliği nedeniyle büyük darbe aldı.