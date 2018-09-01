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Yarım asırlık Eskişehirspor lisans çıkartamadı

Kulüp borçlarıyla boğuşan Eskişehirspor, yeterli imzayı toplayarak borçlarını takside böldürse de bazı oyuncular için imza alınamadı ve lisans çıkartılamadı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 08:21
Yarım asırlık Eskişehirspor lisans çıkartamadı

Borçlarından dolayı transfer yasağı bulunan Eskişehirspor alacaklılarına bir çağrı yaptı. İmza vermeleri durumunda alacaklarının taksit halinde ödeneceği belirtildi, imzalar tamamlandı.

SAHA GENÇLERE KALDI

1. Lig'de mücadele eden Eskişehirspor önümüzdeki günlerde imza alınamayan oyuncuları açıklayacak. Kırmızı şimşekler lisans çıkartamadığı için ligin devamında genç oyuncularla sahaya çıkacak.

Ligin ilk 3 haftasında da gençlerle sahaya çıkan Es Es sadece 1 puan alabildi.

 

"BİZİM AHIMIZ ONLARI TUTACAK"

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Üzüntümüz büyük. Hepimiz vermek istediğimiz mesajları çok önceden verdik. Maalesef sesimizi duyması gerekenlere sesimizi duyuramadık. Bundan sonra takım nerede ve kiminle oynarsa oynasın, hiçbir önemi yok. Bu takım her zaman şampiyon ve oynadığı ligin en iyi takımıdır. Onların da yanına kalmayacak. Bizim ahımız onları tutacak." şeklinde konuştu.

 

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 08:21
  1. Eskişehirspor
  2. 1. Lig
  3. Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa

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