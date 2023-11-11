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Gündem Yargıya asıl darbe zilletten
Gündem

Yargıya asıl darbe zilletten

Yeniakit Publisher
2023-11-11 10:33:00 -
Yargıya asıl darbe zilletten

CHP ve fonlu medyasının AYM’nin Can Atalay ile ilgili verdiği karara uymayan Yargıtay’ı linç etme girişimlerine tepki gösteren hukukçular, “Asıl darbe Gezi olaylarını yöneten, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüsten 18 yıl hapse mahkum olan birini Meclis’e taşımaya çalışmaktır” görüşünü dile getirdiler.

Buğra Kardan  İstanbul

Gezi provokatörü TİP’li Can Atalay hakkında hak ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi hukuk skandalına neden oldu. Haksız kararı uygulamayan, yanlı hüküm veren yüksek mahkeme üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunan Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin hedef alan CHP yönetimi şimşekleri üzerine çekti. Özgür Özel’in halkı ayaklanmaya davet etmesi, fonlu medyanın da “Yargıya darbe” söylemine sarılması “pes” artık dedirtti.

Ellerinde darbe anayasası var

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Avukat Mustafa Kocamanbaş ise, şunları söyledi: “1982 Anayasası darbecilerin eseri. Burada Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması noktasında bir boşluk var. AYM’nin kararını uygulamayan yargı organına bir yaptırım uygulanamaz. Bu darbecilerin anayasasında görülen önemli bir eksiklik. İhlal kararı alınabilir ama yerel mahkemenin ya da Yargıtay’ın hükmünün yerine geçecek hükümde bulunulamaz. Yerel mahkeme ya da Yargıtay başka bir karar alabilir. Bu ikisi Anayasa Mahkemesi’nin kararına uymadığında ‘Yargı darbesi var’ diye yaygara koparılamaz. Anlıyoruz ki CHP’liler kendi lehlerine karar çıktığında Yargıtay’ı övüyorlar, aleyhlerine arar çıktığında dövüyorlar. Kendi mağduriyet gibi lanse ediyorlar. Sol kesimden birilerince yüksek mahkeme kalkan olarak kullanılmaya çalışılıyor. Anayasa Mahkemesi’nde tuhaf bir işleyiş var. Yüksek mahkeme bir müvekkilim için yaptığım başvuruyu ele alıp ihlal kararı verdi. Dosya 5 yıldır bekliyordu. Ama ne hikmetse Atalay’ın dosyası 4 ayda kapatıldı. CHP ve medyasının ‘Yargıya darbe’ söylemini yanlış buluyorum. Tabii birileri ellerinde anayasa Ankara’da yürüyorlar. Ama ellerinde darbe anayasasının bulunduğunu unutuyorlar.

AYM’nin kararı art niyetli

Yargıtay kararına katılıyorum, Anayasa Mahkemesi’nin kararında art niyet görüyorum. 18 yıl hapis cezası onaylanmış biri hakkında nasıl hak ihlali kararı veriliyor, anlamıyorum. Suçlu bulunan birinin seçme ve seçilme hakkı olduğu iddiasıyla salıverilmesi anlaşılır bir durum değil. Bu 1982 Anayasası’nın 14’üncü maddesine aykırı olup yanlış yorumlara kapı aralar. Bir terör örgütünün başının dahi parlamentoya girmesi hâlinde 5 sene serbest kalması tehlikesi doğar. Cumhurbaşkanımız yerinde bir açıklama yapmıştır, darbe anayasasından kurtulmamızın vakti geldi. Yeni anayasa yapılmalı. Mahkemelerin yetkilerinin net şekilde belirlendiği, yargının terör örgütü üyeleri ya da provokatörleri için kalkan olarak kullanılmasını önlendiği bir ortam oluşturulmalı.”

Halkı kışkırtamazsınız

AK Parti 26. Dönem Milletvekili Mustafa Ilıcalı da, şöyle konuştu: “Yargı kararlarını eleştirebilirsiniz. Mahkeme kararlarını hukuki bulmayabilirsiniz ama kendinizi yargı yerine koyup ‘ortada darbe var’ diyerek halkı kışkırtamazsınız. Bir asrı deviren CHP’nin Genel Başkanı çok dikkatli olmalı. Ülkeyi germemeli. Eleştirmeli ama çözüm de üretmeli. Çözüm yerinin sokak değil, Meclis olduğu unutulmamalı. Özel, bir darbe olmuş gibi vaveyla kopararak hata ediyor. Zannediyorum 15 Temmuz’u hatırladı. Bakın Cumhurbaşkanımız anlamlı bir adım attı. Çözüm adresinin Meclis olduğunu söyledi, sivil anayasa yapılması çağrısında bulundu. CHP’de değişen bir şey, dönüşüm mönüşüm yok. Özgür Özel de Kılıçdaroğlu gibi. Yargının ceza verdiği isimlere selam yolladı, ordumuza iftira atanlara önemli görevler tevdi etti.”
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Yorumlar

Serden hayir dogacak, yargitay anayasaya ve yasalara uymayabiliyor yarginin sorunlari arasinda YAYGIN! COZUM NE? Kasitli-kusurlu-keyfi-tarafli hakimler cabuk-ucuz-basit BUNUN BEDELINI ODEMELI

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