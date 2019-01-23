Yargıtay'dan Zirve Yayınevi davası kararı! Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Zirve Yayınevi davasında 5 sanığa verilen hapis cezalarını onadı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Zirve Yayınevi davasında 5 sanığa verilen 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıl 9'ar ay hapis cezasını onadı. Ayrıntılar geliyor...

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