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Yargıtay'dan emsal 'nafaka' kararı! Kadın istediğini alamadı

Velayeti babasında olmasına rağmen 13 sene boyunca annesinde kalan çocuk için, anne mahkemeye başvurarak hem çocuğun velayetini istedi hem de babadan geri dönük nafaka talebinde bulundu. Mahkemenin babayı nafaka ödemeye mahkum etmesi Yargıtay'dan geri döndü. Yargıtay, emsal bir karara imza atarak annenin geriye dönük nafaka talebini reddetti.

26 Ocak 2019 Cumartesi 14:30
Yargıtay'dan emsal 'nafaka' kararı! Kadın istediğini alamadı

Mahkemece velayeti kendisine verilen çocuğuna 13 yıl boyunca hiçbir maddi ve manevi destek vermeyen baba, geriye dönük nafaka ödetilmeye mahkum oldu. Sorumsuz babanın temyizini inceleyen Yargıtay, annenin 13 yıl boyunca çocuğunun tüm bakımlarını üstlenmesini 'ahlaki ödev' olarak niteleyip kadının nafaka talebini reddetti.

Anne geri dönük nafaka istedi

Şiddetli geçimsizlik yaşayan çift, anlaşmalı boşanma yoluyla ayrıldı. 1. Aile Mahkemesi, 3,5 yaşındaki çocuğun velayetini babaya verdi. Ancak kadın yurt dışına çıkınca çocuğunu da yanına aldı. İddiaya göre; baba tam 13 yıl boyunca velayeti resmen kendisinde olan çocuğunu hiç arayıp sormadı. Bunun üzerine 1. Aile Mahkemesi'ne müracaat eden anne, eski eşinin yurt dışına çıktıkları tarihten itibaren çocuk ile maddi ve manevi olarak ilgilenmediğini öne sürdü. Müşterek çocuğun velayetinin kendisine verilmesi ve aylık bin TL iştirak nafakası talebi ile 2. Aile Mahkemesi'ne dava açtığını da hatırlatan kadın, yaklaşık 13 yıl davalının desteği olmadan çocuğun giderlerini karşıladığını beyan etti. Fazlaya ait hakları saklı kalmak şartı ile çocuk için geçmişe yönelik yapılan masraflara karşılık olmak üzere 20 bin TL'nin yasal faizi ile birlikte davalıdan alınmasına karar verilmesini talep etti. Mahkemede ifade veren baba ise kendisinin müşterek çocuğun ihtiyaçlarına destek olduğunu, ancak belgelerini muhafaza etmediğini, velayeti kendisinde olan çocuk için davacının para talep etme hakkı olmadığını belirterek davanın reddini diledi.

Mahkeme kabul etti

Mahkeme, 2. Aile Mahkemesi'nin Yargıtay denetiminden geçerek kesinleşen karar ile müşterek çocuk için aylık 250 iştirak nafakası takdir edildiğine dikkat çekti. Kararda, "Bu nafaka miktarından hakkaniyet kuralları uyarınca indirim yapılarak aylık 200 TL'den on yıllık nafaka tutarının davalının, 2002-2012 yılları arasında yapmadığı katkı payı olarak hükmedilmesi gerektiği kanaati ile davalıdan, karar tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte 20 bin TL alacağın alınarak, davacıya verilmesine karar verilmiştir" denildi.

Yargıtay 'dur' dedi!

Hüküm, süresi içinde davalı tarafından temyiz edildi. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Babanın sorumsuzluğu karşısında evladına 13 yıl boyunca bakanın annenin nafaka talebini geri çevirdi.

Yargıtay kararında şöyle denildi: "Somut olayda davacı, velayeti davalı babaya verilmiş müşterek çocuğa yaptığı masraflar için geriye dönük nafaka talep etmektedir. Davacı, müşterek çocuğun velayeti babasına verilmiş olmasına rağmen ahlaki bir görevi ifa ederek çocuğuna bakmıştır. 6098 Sayılı Türk Borç Kanunu'nun (TBK) 78/2. maddesinde belirtilen ahlaki bir ödevin yerine getirilmiş olmasından kaynaklanan zenginleşmelerin geri istenemeyeceği hükme bağlanmıştır. Bu bağlamda; davacının, çocuğu için yaptığı masraflar Türk Medeni Kanunu'nun 327/1.maddesi gereğince; ahlaki bir görevin yerine getirilmesi mahiyetindedir. TBK'nın 78/2 gereğince geri istenmesi mümkün değildir. Mahkemece, bu husus göz önüne alınarak davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir. Karar oy birliği ile bozulmuştur."

Kaynak: İHA

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 14:30
  1. Yargıtay
  2. emsal karar
  3. nafaka

YORUM YAZ

  • gggggggg1 sa önce
    Babanin bakim yukullugunu ihlal etmesi hangi ahlaka sigiyor yargitayin tutumu hatalidir. Anne babanin sorumsuzlugunu gidermustir. Velayetin babada olmasi babanin getirmesi gereken sorumlulugu yerine getirmemesi neyle izah ediliyor

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