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Konut Projeleri Yargıtay’dan emsal karar Kiracılara kötü haber
Konut Projeleri

Yargıtay’dan emsal karar Kiracılara kötü haber

Yeniakit Publisher
2023-05-06 11:04:00 -
Yargıtay’dan emsal karar Kiracılara kötü haber

Hayat pahalılığını bahane edip, eski kiracılarını çıkarıp fahiş fiyattan evlerini kiraya verenlere yönelik tartışmalar sürerken Yargıtay'dan önemli bir karar çıktı. Yüksek Mahkeme; mahkemenin 'boşalt' kararına rağmen evi tahliye etmeyen kiracıya verilen beraat kararını bozdu. Mahkeme kararına direnen kiracının 'hakkı olmayan yere tecavüz' suçunu işlediğine dikkat çekildi.

Yıllardır kiracı olarak oturduğu dairenin satılmasıyla şok yaşayan kiracı, yeni mülk sahibinin 'boşalt' telkinlerine kulak asmayınca olanlar oldu. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin yolunu tutan ev sahibi, evi satın almasına rağmen bir türlü boşalttıramadığını öne sürdü. Yıllar süren davaya son noktayı koyan mahkeme, kiracının tahliyesine hükmetti. Mahkeme kararı kesinleşmesine rağmen kiracı, evi boşaltmamakta direndi. Bu kez davacı ev sahibi, Asliye Ceza Mahkemesi'nin yolunu tutarak kiracı hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 154'üncü maddesinde düzenlenen 'Hakkı olmayan yere tecavüz etme' iddiasıyla dava açtı. Mahkeme, kiracı hakkında beraat kararı verdi. Yıllardır mağduriyetinin sürdüğünü belirten davacı ev sahibi, beraat kararını Yargıtay'a taşıdı. yargıtay 8. Ceza Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı.

Kararda; davanın ev sahibi lehine sonuçlanmasına rağmen sanığın işgaline devam ederek hakkı olmayan yere tecavüz suçunu işlediği vurgulandı. Kararda şu ifadelere yer verildi: "Katılanın suça konu sanığın oturmuş olduğu taşınmazı satın alıp, taşınmazı tahliye etmesi için sanık aleyhine müdahalenin meni davası açtığı, davanın katılan lehine sonuçlanıp kesinleşmesine rağmen, sanığın taşınmazı işgale devam ettiği belirlenmiştir. Mahkemece 'taraflar arasında hukuki ihtilaf bulunduğu' gerekçesine dayanılmış ise de dava dosyası çerçevesinde taraflar arasında herhangi bir hukuki ilişkinin bulunduğuna dair bir delil yer almamaktadır. Bu itibarla, sanığın katılanın taşınmazını işgalinin bir hakka dayanmadığı anlaşılmakla yerinde olmayan gerekçeyle kurulan beraat hükmü hukuka aykırıdır."

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Yorumlar

OSMAN DURAN

TÜRKİYENİN EN BÜYÜK YANLIŞLARINDAN BİRİDİR BU YÜZDE 25 ZAM İŞİ. AYIP , MAYDANOZA 2 YILDA YÜZDE 400 ZAM GELMİŞ, EV FİYATLARINA 3 yılda YÜZDE 500 ZAM GELMİŞ. EV KİRASINI BİRLEŞİKTE YÜZDE 55 ZAM 2 YILDA. YAHU AYIP. MAAŞLARA BİRLEŞİK YAPILAN ZAM YÜZDE 130 LARDA. KİMSE EV ALMIYOR, APTAL MI?3 MİLYON LİRALIK EVDE, 2500 TL YE KİRADA KALIUOR HÜKÜMET YÜZÜNDEN. BANA DA BULSUNLAR BEN DE TAŞINAYIM ÖYLE BİR EVE. EV SAHİİ OLMAYI ELİNDE BOMBA İLE YAKALANMA HALİNE GETİRDİLER. KİMDE EV VARSA, BOMBA ONDA PATLADI. EVLERİMİ KİRAYA VERMİYORUM. GEÇEN HAZİRANDA 2000 TL YE EV KİRAYA VERDİM AMA DEDİM Kİ SENEYE HAZİRANA KADAR KİRALAR 10.000 TL OLMAK ZORUNDA YOKSA EV YAPIM İŞİ TAMAMEN DURUR VE EV KITLIĞINA GİDER BU ÜLKE DEDİM. ŞU ANDA 8000 TL YE GELDİ AMA HALA YETERLİ DEĞİL. MATEMATİĞE AYKIRI İŞLER. AYNI DAİRE BİRİ 2500 TL BİRİ 9000 TL KİRADA DURUYOR. NASIL BİR DURUM BU ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL. ACİLEN YASANIN İPTALİ LAZIM
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