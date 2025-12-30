  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İstanbul Erkek Lisesi'ndeki idari soruşturma tamamlandı! Öğrencilerin disiplin cezaları belli oldu

‘Bizden değil bu ahlaksız’ demişti! Tesettür rahatsızı Gülben’den Destici’ye racon: Ben kin tutmam avukat tutarım!

Yılbaşı saçmalığı yüzünden İstanbul’da 50 bin polis soğukta nöbet tutacak

Terörsüz Türkiye sürecini baltalamak için taşeronlar sahaya sürüldü! Tasmayı tutan eli iyi biliyoruz

Putin’in konutuna saldırı iddiası ortalığı karıştırdı! Zelenskiy'den jet yalanlama: Rusya katliam için bahane arıyor

‘Stepne’ kıymete bindi

Türkiye şehitlerini uğurluyor!

ABD siyonist İsrail’e 8,6 milyar dolarlık 25 adet F-15 verecek Katil devlete Trump kıyağı!

Ebu Ubeyde Türk kökenli çıktı! 'Türkiye'den göç etmiş bir aile. Türk pasaportu dahi vardı'

Konya tamamladı, Bursa uyudu!
Gündem Yargıtay’dan emsal karar: Kira kontratına kefil ekleyenler dikkat!
Gündem

Yargıtay’dan emsal karar: Kira kontratına kefil ekleyenler dikkat!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Yargıtay’dan emsal karar: Kira kontratına kefil ekleyenler dikkat!

Kefilin el yazısını içermeyen kira kefalet sözleşmesi, Yargıtay tarafından geçersiz sayıldı; kefil borçtan sorumlu tutulamadı.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, F.C.E, kendisine ait taşınmazı Ç.G'ye kiraladı. Ç.G'nin 2 ay kirasını ödememesi üzerine F.C.E, kira sözleşmesinde imzası bulunan kefil hakkında icra takibi başlattı.

Asıl borçlunun Ç.G. olduğunu, borçtan sorumlu olmadığını savunan kefil, icra takibinin iptali için dava açtı. Yargılamayı yapan mahkeme, kefilin borçtan sorumlu olduğuna hükmederek davayı reddetti.

Kararın kesinleşmesinin ardından Adalet Bakanlığı, F.C.E. ve Ç.G. arasındaki kira sözleşmesinde kefilin sorumlu olacağı azami miktar ile kefalet tarihinin kefilin el yazısıyla belirtilmediği gerekçesiyle, borçtan kefilin sorumlu tutulamayacağını belirterek kararı kanun yararına temyiz etti.

KARARIN GEREKÇESİNDEN

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kira sözleşmesindeki kefalet sözleşmesinin "şekil şartlarını taşımadığı" gerekçesiyle sonuca etkili olmamak üzere yerel mahkeme kararını kanun yararına bozdu.

Dairenin kararında, davacının kefil sıfatıyla kira sözleşmesine imza attığı ancak 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 583. maddesinde "Kefalet sözleşmesi yazılı şekilde yapılmadıkça ve kefilin sorumlu olacağı azami miktar ile kefalet tarihi belirtilmedikçe geçerli olmaz. Kefilin sorumlu olduğu azami miktarı, kefalet tarihini ve müteselsil kefil olması durumunda bu sıfatla veya bu anlama gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük altına girdiğini kefalet sözleşmesinde kendi el yazısıyla belirtmesi şarttır." hükmüne yer verildiği aktarıldı.

Yasal düzenlemeler uyarınca kefalet sözleşmesinin şekil şartını taşımadığı, bu nedenle kefilin borçtan sorumlu tutulamayacağına işaret edilen kararda, mahkemece verilen kararın hukuka aykırı olduğu belirtildi.

İşçiler bu kararla bayram edecek! Yargıtay milyonlarca çalışanın kaderini değiştirecek o karara imza attı!
İşçiler bu kararla bayram edecek! Yargıtay milyonlarca çalışanın kaderini değiştirecek o karara imza attı!

Gündem

İşçiler bu kararla bayram edecek! Yargıtay milyonlarca çalışanın kaderini değiştirecek o karara imza attı!

Apartmanda oturanlar dikkat: Yargıtay’dan balkon kararı
Apartmanda oturanlar dikkat: Yargıtay’dan balkon kararı

Yaşam

Apartmanda oturanlar dikkat: Yargıtay’dan balkon kararı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23