Yargıtay’da yeni atanan personele etik davranış semineri

YENİ AKİT ANKARA

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığına yeni atanan personele yönelik düzenlenen etik davranış ilkeleri eğitim seminerinin açılışına katıldı.

23-24 Şubat tarihlerinde iki gün boyunca sürecek olan eğitim semineri kapsamında; Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnayet Aydın etik, kamu etiği, meslek etiği ve yargı etiği konularında; Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Mustafa Saldırım Yargıtay etik ilkeleri, etik ve yargı etiği kavramları ile Etik Danışma Kurulunun kararları, görev ve sorumlulukları konularında sunum yaptı. Açılışına Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım’ın da katıldığı seminer süresince Yargıtay personeli etik davranış ilkeleri olan ehliyet ve özen, eşitlik, mobbing ve hediye etkinliği, gizlilik, mesleğe yaraşırlık ve ayrıca sosyal medya kullanımı konularında personele eğitim verilmesi amaçlanıyor