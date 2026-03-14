Yargıtay üyeliklerine seçimler Resmi Gazete’de yayımlandı

Yargıtay Birinci Başkanlığı tarafından bildirilen boş kadrolar için Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen süreç tamamlandı. Yayımlanan karara göre, 16 boş üyelik kadrosunun 8'ine yeni isimler atandı. Seçilen isimler arasında İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve Türkiye Adalet Akademisi Başkanı gibi yargı dünyasının yakından tanıdığı önemli isimler yer alıyor.

İŞTE YARGITAY'IN YENİ ÜYELERİ

HSK kararı ile Yargıtay üyeliğine seçilen isimler şunlar oldu:

Ahmet Kaya: İstanbul Anadolu ACM Başkanı

Bekir Altun: Türkiye Adalet Akademisi Başkanı

Çimen Atacan Tuna: Büyükçekmece Hakimi

Hüseyin Kürşad Serbes: Yargıtay Cumhuriyet Savcısı

İbrahim Acarlı: Yargıtay Tetkik Hakimi

Musa Kanıcı: Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri

Niyazi Acar: Yargıtay Cumhuriyet Savcısı

Tolgahan Öztoprak: Kayseri BAM Cumhuriyet Başsavcısı

YARGI ZİRVESİNDE KADRO TAZELEMESİ

Resmi Gazete’de yayımlanarak kesinleşen bu atamalarla birlikte Yargıtay’ın karar dairelerindeki kadro boşluklarının bir kısmı doldurulmuş oldu. Seçilen üyelerin kısa süre içinde görevlerine başlaması bekleniyor.