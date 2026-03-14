Yargıtay üyeliklerine seçimler Resmi Gazete’de yayımlandı
Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yargıtay bünyesinde boş bulunan üyelik kadroları için seçimini yaptı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, aralarında üst düzey hakim ve savcıların da bulunduğu 8 isim Yargıtay’ın yeni üyesi oldu.
Yargıtay Birinci Başkanlığı tarafından bildirilen boş kadrolar için Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen süreç tamamlandı. Yayımlanan karara göre, 16 boş üyelik kadrosunun 8'ine yeni isimler atandı. Seçilen isimler arasında İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve Türkiye Adalet Akademisi Başkanı gibi yargı dünyasının yakından tanıdığı önemli isimler yer alıyor.
İŞTE YARGITAY'IN YENİ ÜYELERİ
HSK kararı ile Yargıtay üyeliğine seçilen isimler şunlar oldu:
-
Ahmet Kaya: İstanbul Anadolu ACM Başkanı
-
Bekir Altun: Türkiye Adalet Akademisi Başkanı
-
Çimen Atacan Tuna: Büyükçekmece Hakimi
-
Hüseyin Kürşad Serbes: Yargıtay Cumhuriyet Savcısı
-
İbrahim Acarlı: Yargıtay Tetkik Hakimi
-
Musa Kanıcı: Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri
-
Niyazi Acar: Yargıtay Cumhuriyet Savcısı
-
Tolgahan Öztoprak: Kayseri BAM Cumhuriyet Başsavcısı
YARGI ZİRVESİNDE KADRO TAZELEMESİ
Resmi Gazete’de yayımlanarak kesinleşen bu atamalarla birlikte Yargıtay’ın karar dairelerindeki kadro boşluklarının bir kısmı doldurulmuş oldu. Seçilen üyelerin kısa süre içinde görevlerine başlaması bekleniyor.