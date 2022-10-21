Yargıtay Başkanı Akarca, “Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Günleri –1 Sempozyumu”na katıldı

YENİ AKİT ANKARA

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Yargıtay iş birliğiyle İstanbul’da düzenlenen "Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Günleri-1 Sempozyumu”na katıldı.

Başkan Akarca açılış konuşmasında; zengin içerikli ve kaliteli bilimsel görüşler ile yargı uygulamasının etkileşimi ve uyumu, iyi işleyen bir hukuk sisteminin olmazsa olmaz koşulu olduğunu, iki gün sürecek bu sempozyumun hukuk sisteminin gelişmesine katkılar sağlayacağını ifade etti. Ülkede içtihat birliğini sağlama ihtiyacına bağlı olarak bütünsel bir bakış açısıyla yapısal reformlara devam edilmesini gerektiğini ifade eden Akarca, Yargıtay daireleri arasındaki içtihat farklılıklarını önlemenin yeterli olmadığını, bölge adliye mahkemelerinin daireleri arasındaki içtihat tutarsızlıklarını da önlemek gerektiğini vurguladı. Akarca konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Yargıtay seviyesinde ele alınması gereken yapısal sorunların yanı sıra istinaf mahkemeleri arasında içtihat birliğini sağlamak amacıyla öngörülen bazı kanuni mekanizmalar da gözden geçirilmelidir. Bölge Adliye Mahkemeleri Kanunu’nun 35’inci maddesinde istinaf mahkemeleri arasında içtihat birliğini sağlamak amacıyla öngörülen yöntemlerin yetersiz olduğu tüm bölgesel ve ulusal içtihat forumlarında uzlaşılan bir konu olmuştur.” Sempozyumda Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve İstanbul Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Ekmekçi de açış konuşması yaptı. Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak ile Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanı Murat Kıyak’ın oturum başkanlığı yaptıkları sempozyuma; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve çok sayıda akademisyen de katıldı. İki gün boyunca sürecek olan ve medeni usul hukuku ile icra ve iflas hukukunun güncel konularını değerlendirmek amacıyla düzenlenen sempozyumda; Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Üyeleri Dr. Şanver Keleş, Fatma Feyza Şahin, Hüseyin Tuztaş, Zeki Gözütok ve Yargıtay 6. Hukuk Dairesi üyesi Mehmet Özdemir de sunum yapacak.