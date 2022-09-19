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Aktüel Yargıtay Başkanı Akarca, Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcılığı Heyetini Kabul Etti
Aktüel

Yargıtay Başkanı Akarca, Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcılığı Heyetini Kabul Etti

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Türkiye’ye ziyarete gelen Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcıvekili Elmar Jamalov ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Yeniakit Publisher
2022-09-19 13:45:00 -
Yargıtay Başkanı Akarca, Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcılığı Heyetini Kabul Etti

YENİ AKİT  ANKARA

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Türkiye’ye ziyarete gelen Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcıvekili Elmar Jamalov ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Türkiye ve Azerbaycan arasında ticari, kültürel ve siyasi alanda samimi ilişkilerin var olduğunu vurgulayan Akarca, kendilerini Yargıtayda ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Kabulde; Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreteri Seyfi Han da yer aldı.

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