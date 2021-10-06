Yargılamaya Mehmet Durakoğlu’ndan başlanmalı! Adalet Bakanlığı’nın buna gücü yetmiyorsa…

İstanbul 1 NO’lu Barosu, adeta eşkıya kesilerek diğer barolardaki avukatların hakkını gasp ediyor. Adliyelerdeki baro odasını kilitleyerek kendilerinden olmayan avukatlara kullanım hakkı tanımayan İstanbul 1 NO’lu Barosu, diğer barolardaki avukatlara, devletin mülkiyetindeki odaları kullandırmıyor.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, baronun bu tutumu da masaya yatırıldı.

“Hala İstanbul Barosu, baro odasını kullandırmıyor.” diyen Murat Alan, “Sanki orası babasının malıymış gibi Adliyelerdeki baro odasını kilitliyor, 2 NO'lu baronun mensupları o odayı kullanamıyor. Türkiye Barolar Birliği'ne de buradan mesajımız olsun, kendisi de güya bununla ilgili bir çalışma yapacaktı. Eskiden başka illerden gidilir, barolar arasında, avukatlar arasında karşılıklı saygıyı gösterir, oda kullanılırdı. Şimdi odayı kilitliyorlar. Kendi mülkleri olan bir yeri kilitlemiyorlar, Adliye'de bu devletin, bu milletin malı olan bir odayı kilitliyorlar.” ifadelerini kullandı.

Ali İhsan Karahasanoğlu ise şunları söyledi:

“Ben de Adalet Bakanlığı'na yazıklar olsun diyorum. Eğer gücünü geçiremiyorsa... Kimseye ceza meza kesemez bu Adalet Bakanlığı. Baroya sözünü geçiremiyorsa, Adalet Bakanlığı kendi mülkünde, devletin mülkünde İstanbul 1 NO'lu baroya sözünü geçiremiyorsa, burayı bütün avukatlara açacaksın, diyemiyorsa dediğinde dinletemiyorsa, boş versin yargılama margılama yapmasınlar. İstanbul 1 NO'lu ağır ceza mahkemesi şu an uyuşturucu kaçakçılarını yargılamasın, boşversin, Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu'nu yargılasınlar. Önce oradan başlasınlar.

Avukata hakkı olmayan dayatmaları yapan adamlar, o kanun çıkarılmak istendiği zaman, gidip Ankara'nın sokaklarında, caddelerinde, avukatlık savunma görevidir, diyenler şimdi başka avukatlara savunma görevini yerine getirmesin diye kapıları kilitliyorsa, bilgisayarlara şifre koyuyorsa, hem de bu Adalet Bakanlığı'nın mülkiyetindeki adliyelerde yapılıyorsa, boşversinler... Hırsızlık yapan, gasp yapan 15-16 yaşındaki çocukları yargılayacaklarına önce şundan başlasınlar.”