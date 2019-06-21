Yargı bağımsızlığı halkın güveniyle kazanılır

Ertuğrul Şahan Ankara

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi iş birliğinde düzenlenen “Yargıtay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi” açılış konferansında konuştu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile yüksek yargı üyelerinin de hazır bulunduğu açılıştaki konuşmasında Cirit, “Hem ulusal hem de uluslararası alanda bugüne kadar önemli reformları gerçekleştirdik. Projelendirdiğimiz çalışmaların en önemlilerinden biri de şu an açılışını yaptığımız ‘Yargıtay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi” dedi.

Yargı hesap verebilir olmalı

“Yüksek mahkemeler, sadece önlerine gelen dosyaların okunduğu ve bir karar verildiği yerler değildir” diyen Cirit, “İşte bu nedenle Yargıtay, yol göstericilik görevinin gereği olarak adli yargının tamamına yönelik şekilde bu projeyi hayata geçirmektedir. Bu yaklaşım, yargı bağımsızlığının ve yargı organının topluma karşı hesap verebilirliği ilkesinin de bir gereğidir” diye konuştu.

Halkın güvenine layık olmak temel şart

Konuşmasında geçmişte çok tartışılan kamusal alan tanımına değinen Cirit, “Kamusal alanlar, insanların kişisel ya da grup çıkarlarını, görüşlerini, hayata bakış açılarını bir kenara bırakıp, sadece kamu hizmetinin daha iyi işlemesi için zaman ve emeklerini harcadıkları ortamlardır. Yargı mensupları için ise ‘kamusal alan’, kendisini mesleğine adamak, mesleği ile özdeşleşmek ve halkın yargıya olan güvenini en üst seviyede tutmak için yoğun çaba sarf etmek anlamına gelmektedir. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı, Anayasa’nın yargı mensuplarına bir lütfü değil, halkın güvenine layık olunarak kazanılacak bir konumdur. Bu güven, yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığın en önemli teminatıdır. Daha açık bir anlatımla, toplumun yargıya güven duymadığı bir hukuk sisteminde, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı sağlanamaz. Toplumun yargıya güven duyması, ne kendiliğinden oluşan tesadüfi bir algıdır ne de sübjektif ve konjonktürel bir durumun ifadesidir. Kamunun adalet sistemine duyduğu güven, yargı organının büyük bir özveri ile sistematik şekilde çalışıp elde edilebileceği bir sonuçtur” görüşünü kaydetti.

Yargı mensupları tarafsız şekilde karar verebilmeli

Yargıtay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi açılış konferansında konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Hukuk ve demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan yargının, yasama ve yürütmeden ayrı bir kuvvet olarak varlığını devam ettirmesi, yargı mensuplarının bağımsız ve tarafsız olarak karar verebilmelerinin en önemli güvencesidir" dedi. Gül, Türkiye'de yargı adına çok önemli gelişmeler yaşandığını, özellikle bir dönem yargıyı kendi amaçları doğrultusunda kullanan terör örgütü mensuplarının yargıdan temizlenmesiyle yargının Türk milleti adına karar veren, çok önemli adımlar atan bir yargı haline geldiğini ve her geçen gün daha iyiye gittiğini anlattı. Bakan Gül, iş uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuğun 1,5 yıllık uygulama döneminde, yaklaşık 535 bin 500 uyuşmazlığın yüzde 67'sinin yani 339 binin üzerinde dosyanın arabulucular önünde çözüme kavuştuğunu bildirdi. Gül; bunun, kabaca 339 mahkemenin iş yüküne denk geldiğini ifade etti.