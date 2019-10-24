'Yaratılış Kongresi' bugün başlıyor

Onursal Başkanlığını Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’nın yaptığı ve Iğdır Üniversitesi ile birçok Sivil Toplum Kuruluşu (STK) tarafından ortaklaşa düzenlenen “III. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi” bugün Iğdır Üniversitesi’nde başlıyor. Kongreye gazetemiz yazarları Prof. Sefa Saygılı, Prof. Ali Akben ve Ali Erkan Kavaklı da katkı sunacak.

130 inançlı ilim adamı ilmin gözüyle Allah'ı anlatacak

Kongrede bilimlerin materyalizme âlet edilmesine karşı çıkan 130 inançlı ilim adamı bir araya getirildi. İlim adamları fiziğin, kimyanın, biyolojinin, tıbbın, matematiğin, coğrafyanın diliyle Allah’ın varlığını, ilmini, sanatını, kudretini anlatacak. "III. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi"ne katılan 130 ilim adamı, ilmin gözüyle Allah’ı anlatacak. Türkiye’nin her yerinden ve yurtdışından gelen bilim adamları tebliğlerini sunacaklar.

Kongrenin amacı: Bilim camiasının düşünce ufkuna katkı sağlamak

Kongre Başkanı Prof. Dr. Selahattin Çelebi, kongrenin amacı ve gösterilen ilgi hakkında şunları söyledi: Kongrenin amacı; alanında uzman ve seçkin bilim insanlarının sunacakları bildirilerle bilimler ışığında yaratılış gerçeğini anlatmak, bilim camiasının düşünce ufkuna katkı sağlamak, bilimsel verilerle milli ve manevi değerlerimizi güçlendirerek gerçeğe ulaşmaktır.