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Yarasaların "kış uykusu" bitti, Dupnisa yeniden açılıyor

Trakya'nın turizme açık tek mağarası olan ve barındırdığı 16 türden yaklaşık 60 bin yarasanın üremesi amacıyla her yıl belirli dönemlerde kapatılan Dupnisa Mağarası, 15 Mayıs'tan itibaren yeniden ziyaretçilerini ağırlayacak.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:35
Yarasaların "kış uykusu" bitti, Dupnisa yeniden açılıyor

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı Sarpdere köyünde bulunan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İl Özel İdaresi'nin çalışmaları doğrultusunda düzenlenerek 2003'te hizmete açılan Dupnisa Mağarası, 16 türde yaklaşık 60 bin yarasaya ev sahipliği yapıyor.

İkinci jeolojik zamana ait mermerler içinde, birbirine bağlı iki kat ve üç bölümünden oluşan mağara, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Kapılarını 15 Mayıs'ta yeniden ziyaretçilerine açacak olan mağara, 15 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

"MAĞARA ÇOK ZENGİN BİR EKOSİSTEME SAHİP"

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Asan, yaptığı açıklamada, "yeraltı cenneti" olarak adlandırılan Dupnisa'nın yeniden kapılarını açacağı günü beklediğini söyledi.

Asan, yarasaların zarar görmemesi amacıyla mağaranın her yıl kasım ile mayıs arasında kapalı tutulduğunu belirtti.

Mağaranın çok zengin bir ekosisteme sahip olduğunu vurgulayan Asan, "Yazın enerji depolayan yarasaların, kış uykusunda ürkütülmemesi için kapatılan mağaramızı 15 Mayıs'ta ziyarete açıyoruz. Geçen yıl yaklaşık 70 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği mağaramızın bu yıl 100 binin üzerinde ziyaret edilmesini bekliyoruz." dedi.

Mağaranın daha fazla ziyaret edilmesi için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Asan, Dupnisa'nın içinde barındırdığı yarasalar ve uzunluğu ile dünyadaki sayılı mağaralar arasında bulunduğunu kaydetti.

Asan, 2 bin 720 metreden oluşan mağaranın, 500 metrelik bölümüm turizme açık olduğunu aktararak, bu güzelliğin görülmeye değer olduğunu sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:35
  1. Kırklareli
  2. Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Asan
  3. Dupnisa Mağarası

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  • HamzaHamza59 dk önce
    Ulan köpek israil esed zaten sana calisiyor
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