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Aktüel Yarasalar avlarının nerede olabileceğini tahmin edebiliyor
Aktüel

Yarasalar avlarının nerede olabileceğini tahmin edebiliyor

Yeniakit Publisher
2020-11-03 23:45:49 -
Yarasalar avlarının nerede olabileceğini tahmin edebiliyor

ANKARA (AA) - ABD'de yürütülen bir çalışmada, yarasaların, avlarının nerede olabileceğini tahmin edebildiği tespit edildi.

CNN'deki habere göre, Johns Hopkins Üniversitesinden araştırmacılar, yarasaların uçarken etraflarındaki dünyanın üç boyutlu modelini yaratmak için çıkardıkları sesin yankılarını kullanarak, avlarının gelecekteki pozisyonunu tahmin edebildiklerini belirtti.

Araştırmacılar, laboratuvar ortamında yaptıkları deneylerde yüksek hızlı kamera kullanarak yarasanın böceği nasıl avladığını tespit etti.

Çalışmada yarasanın "gelişmiş yankıyla yön belirleme" tekniklerini kullanarak ve böceğin hareket hızını da tahmin ederek, avının nerede olacağını önceden belirlediği ifade edildi.

Araştırma ekibinden psikoloji profesörü Cynthia Moss, bir tenisçinin topa ne zaman ve nerede vuracağını önceden bilmesi gerektiği gibi, bir yarasanın da avladığı böcekle ne zaman ve nerede temas kuracağını önceden bildiğini belirtti. Moss, "Böcek uçuyor. Yarasa da uçuyor. Böylesine değişken bir ortamda yarasa, sadece yankılara güvenseydi avını ıskalardı." ifadesini kullandı.

Araştırmanın sonuçları "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlandı.






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