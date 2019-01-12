0553 313 94 23

Yaralılara ulaşamayan ambulansa itfaiyeden "takozlu" yardım

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında olay yerine ulaşamayan ilk yardım ambulansının yardımına itfaiye ekipleri koştu.

12 Ocak 2019 Cumartesi 17:21
Yaralılara ulaşamayan ambulansa itfaiyeden "takozlu" yardım

Beşiktaş'ta trafik kazasında yaralananlara ilk müdahalede bulunmak için yola çıkan ambulans trafik yoğunluğu nedeniyle kaza yerine ulaşamayınca yardımına itfaiye ekipleri koştu. Ambulans, itfaiyecilerin refüje koyduğu takozla karşı şeride geçerek kaza yerine gitti.

Nisbetiye Mahallesi, Akmerkez Yolu'nda saat 15.30 sıralarında iki otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler trafik yoğunluğu nedeniyle kaza yerine ulaşmakta güçlük çekti. Kaza yerine ulaşamayan sağlık ekiplerinin yardımına yine yolda kalan itfaiyeciler koştu. Ters istikamette kalan ambulansın karşı şeride geçmesi için refüje plastik takoz koydu. Ambulans takozun yardımıyla karşı istikamete geçerek, yaralıya ilk müdahalede bulundu. Yaralı, hastaneye kaldırılırken trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 17:22
  1. İstanbul
  2. Beşiktaş
  3. Yaralılara ulaşamayan ambulansa itfaiyeden

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Artvin'deki uyuşturucu operasyonunda 27 tutuklama
    1. Artvin'deki uyuşturucu operasyonunda..
    2. "Türkiye genelinde yüzde 60'ın üzerine..
    3. SP'li gençler, vatandaşlara bez torba..
    4. Paris'te sarı yeleklilere müdahale
    5. Ramallah’ta “Yüzyılın Anlaşması”..
    6. AK Parti Sinop ilçe belediye başkan..
    7. Mahalle tahliye edildi! Valilikten..
    8. HSK'nın ihraç ettiği 2 hakim FETÖ'den..
    9. Çanakkale'de 106 kaçak göçmen yakalandı
    10. Voleybol: Efeler Ligi
    11. Simav Çayı taştı, Bigadiç’te ekili..
    12. Manisa merkezli operasyonda 19..
    13. Beytüşşebap'ta, hasta kadın için..
    14. 2020 yılında göklerde! Dünyanın en..
    15. Yaralılara ulaşamayan ambulansa..
    16. "Kökler" sergisi Fuat Sezgin anısına..
    17. İki hakim FETÖ'den tutuklandı
    18. Brüksel'de sığınmacılara destek..
    19. Cezaevinde damadını ziyaret eden..
    20. Zarar büyük! Fenerbahçe, mağazalarını..
    Başkan Erdoğan: Milyonlarca bez torba hazırlatıyoruz
    Başkan Erdoğan: Milyonlarca bez torba hazırlatıyoruz
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke

    Günün Karikatürü

    12 Ocak 2019
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi