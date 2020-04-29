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Yaralı saz delicesi tedavi altına alındı

Kars’ta vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan saz delicesi, tedavi altına alındı.

2020-04-29 11:45:23 -
Yaralı saz delicesi tedavi altına alındı

Kars’ta vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan saz delicesi, tedavi altına alındı.


Kars’ın Susuz İlçesi’nde duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan yaralı olarak bulunan Saz delicesi Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


DKMP ekiplerince alınan yaralı saz delicesi tedavi ve rehabilitasyon işlemleri yapılmak üzere Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi.


Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alınan saz delicesi uygulanacak tedavinin ardından doğaya bırakılacak.

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