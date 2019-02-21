Yaralı olarak bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde devriye görevi yapan jandarma, kanadından yaralı şekilde yere düşen peçeli baykuş buldu.

Adapazarı'nda devriye görevinde bulunan jandarma asayiş timi, kanadından yaralanan peçeli baykuş buldu. Tedaviye alınan baykuş sağlığına kavuşmasının ardından doğaya salınacak.



Adapazarı İlçe Jandarma Asayiş Timleri, devriye görevi sırasında Poyrazlar mevkiinde yere düşen baykuşu gördü. Kanadından yaralanan baykuş alınarak Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yaralı baykuş, veterinerler tarafından tedavi altına alındı. Bir yere çarpması sonucu kanadından yaralandığı belirtilen peçeli baykuşun tedavi sonrası Poyrazlar Tabiat Parkı'nda doğaya salınacağı bildirildi.

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