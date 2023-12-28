Yaralı askerimiz Faruk Gürbak'ın dedesinden bölücülere mesaj!

Kahramanmaraşlı Piyade Sözleşmeli Er Faruk Gürbak, taburcu oldu. Baba ocağında kalan yaralı asker Gürbak’ı yakınları da yalnız bırakmıyor.

Gürbak’ın dedesi 78 yaşındaki Mehmet Gürbak, "Torunuma geçmiş olsun. Ortalıkta bir şeytan üçgeni var. Burada o şeytanların eline bırakmayız bu ülkeyi. 21 evladım var. 74 torunum var, 5 tanesi cephede. Kendim de içinde gerekirse hepsini vatan için feda ederim." dedi.

'Bu vatan dedelerimizin kanıyla kazanıldı'

"Hainlere vatan bırakmayız, bundan herkes emin olsun." mesajı veren dede Gürbak, şöyle devam etti:

Bu vatan dedelerimizin kanı ve teri ile kazanıldı. O insanlara yazık, büyük şeytanların oyununa düşüyorlar.



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Yaralı Faruk Gürbak'ın tedavisi evde devam ediyor.