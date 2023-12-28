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Gündem Yaralı askerimiz Faruk Gürbak'ın dedesinden bölücülere mesaj!
Gündem

Yaralı askerimiz Faruk Gürbak'ın dedesinden bölücülere mesaj!

Yeniakit Publisher
2023-12-28 10:16:00 - 2023-12-28 10:22:19

Kuzey Irak’ta yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavisi tamamlanarak taburcu edilen Piyade Sözleşmeli Er Faruk Gürbak’ın dedesi Mehmet Gürbak, İhlas Haber Ajansı aracılığıyla önemli mesajlar verdi.

Kahramanmaraşlı Piyade Sözleşmeli Er Faruk Gürbak, taburcu oldu. Baba ocağında kalan yaralı asker Gürbak’ı yakınları da yalnız bırakmıyor.

Gürbak’ın dedesi 78 yaşındaki Mehmet Gürbak, "Torunuma geçmiş olsun. Ortalıkta bir şeytan üçgeni var. Burada o şeytanların eline bırakmayız bu ülkeyi. 21 evladım var. 74 torunum var, 5 tanesi cephede. Kendim de içinde gerekirse hepsini vatan için feda ederim." dedi.

'Bu vatan dedelerimizin kanıyla kazanıldı'

"Hainlere vatan bırakmayız, bundan herkes emin olsun." mesajı veren dede Gürbak, şöyle devam etti:

Bu vatan dedelerimizin kanı ve teri ile kazanıldı. O insanlara yazık, büyük şeytanların oyununa düşüyorlar.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yaralı Faruk Gürbak'ın tedavisi evde devam ediyor.

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