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Gündem Yaralı 4 depremzede Ankara'ya getirildi
Gündem

Yaralı 4 depremzede Ankara'ya getirildi

Cumhurbaşkanlığına ait uçak, Adıyaman'daki depremde yaralanan 2'si çocuk 4 kişiyi Ankara'ya getirdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 22:04:00 -
Yaralı 4 depremzede Ankara'ya getirildi

Cumhurbaşkanlığına ait uçak, Adıyaman'daki depremde yaralanan 2'si çocuk 4 kişiyi Ankara'ya getirdi.

Depremle ilgili faaliyetlerde kullanılmak üzere tahsis edilen Cumhurbaşkanlığına ait uçak, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelere hem sağlık ekipleri ve yardım malzemelerini taşımaya hem de bölgedeki yaralıları tedavileri için Ankara'ya ulaştırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Adıyaman'da yaşanan depremde yaralanan 2'si çocuk, biri kadın ve biri erkek olmak üzere toplam 4 yaralı Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirildi.

Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından ambulanslara taşınarak tedavi edilmek üzere Bilkent Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

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