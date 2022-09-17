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Dünya Yaralanan Azerbaycan askerlerinin sayısı açıklandı
Dünya

Yaralanan Azerbaycan askerlerinin sayısı açıklandı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın provokasyonları sonucu çıkan çatışmalarda 282 Azerbaycan askerinin yaralandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-17 14:33:00 -
Yaralanan Azerbaycan askerlerinin sayısı açıklandı

 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 12-14 Eylül'deki çatışmalarda 282 askerin yaralandığı, bunlardan 43'ünün tedavilerinden ardından görev başına döndüğü bildirildi.

Açıklamada, yaralılardan 21'inin durumunun ağır olduğu kaydedildi. Ermenistan'ın saldırılarında 2 sivilin de yaralandığı, bunlardan birinin taburcu edildiği, diğerinin tedavisinin devam ettiği aktarıldı.

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışma

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerinin 12 Eylül gecesinde, Azerbaycan’ın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonu sonucu çatışmanın başladığını duyurdu.

Diplomatik temaslar sonucu, 2. Karabağ Savaşı'ndan sonraki en büyük çatışmada, Azerbaycan ile Ermenistan'ın ateşkes için anlaştığı bildirildi.

Azerbaycan 79 askerin şehit olduğunu açıkladı. Ermenistan ise ölen Ermeni asker sayısını 135 olarak duyurdu. Azerbaycan, çatışmalarda hayatını kaybeden yaklaşık 100 Ermeni askerin cesetlerini Ermenistan’a vermeye hazır olduğunu bildirdi.

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