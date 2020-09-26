Yaralanan 11 işçiden 8'i taburcu edildi
Bayburt - Erzurum karayolunun Kop Dağı mevkisindeki tünel inşaatında meydana gelen patlamada yaralanan 11 işçiden 8’inin tedavisi tamamlandı.
Tünel inşaatında dün gaz sıkışmasına bağlı olduğu belirtilen patlamanın ardından yaralanan işçilerden 8’i, tedavi gördükleri Bayburt Devlet Hastanesi’nden taburcu edildi. Trabzon, Erzurum ve Gaziantep’teki hastanelerde tedavisi süren 3 işçinin ise hayatı tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme ise sürdürülüyor. Doğu Anadolu’yu Doğu Karadeniz’e bağlayan Bayburt - Erzurum karayolunun Kop Dağı mevkisindeki tünel inşaatının Bayburt kesiminde, ilk belirlemelere göre metan gazından meydana geldiği tahmin edilen patlamada 11 işçi yaralanmıştı.