Yaradılış Saati’ne isyanın sonu hüsran

Mesela gece uykuya daldııktan bir buçuk iki saat sonra uyku derinleşir, her 90 dakikada bir, 1 saate yakın rüya görürüz.

Saat 01:00

01:00 ile 04:00 arası dikkat ve verimliliğinin en düşük olduğu saatler. En iyi işçi bile bu saatlerde ağır hatalar yapabilmektedir.

Saat 04:00

Sabah saat 04:00 civarı, insan için en tehlikeli zamandır. Çünki vücudumuzun biyolojik saati bu sırada sabaha hazırlık sürecine girer. Yoğun olarak stres ve hareket hormonu kortizolü ifraz eder. Sabahları kalp krizi geçirme oranı bu yüzden yüksektir ve astım hastaları da bu saatlerde kriz geçirirler.

Saat 05:00

Sabah testosteron ile böbreküstü bezi hormonu olan kortizol günlük miktarın altı misli bir ifrazda bulunur. Testosteron, erkeklerde kadınlara oranla 30 misli fazladır. Kortizol ise en yüksek düzeyler sabah erkenden, en düşük düzeyler gece, uykuya dalmadan birkaç saat sonra olur. Kişiyi günün stresine hazır hale getirir. Yani bir anlamda sabah ezanı ile birlikte, vücudumuz da “gün başlıyor” alarmı verir.

Saat 06:00

Sabah kortizol ifrazıyla bütün metabolizma uyarılarak kan şekeri (glikoz) ve aminoasitler kana daha fazla gönderilirler, böylece günlük işler için lüzumlu enerji ve protein yapı taşları hazırlanır.

Saat 08:00

Sabah bu saatte insanlarda stres başlıyor. Güne başlamanın stresi, özellikle sigara içenlerde ve büyükşehirlerde işe yetişme telâşında olanlarda kat kat fazlalaşıyor. Uzmanlar bu saatte kan damarlarının daha da büzüldüğünü tesbit etmişler..

Saat 11:00

Sabah bu saatte insan ruhen ve zihnen en uyanık olduğu vakti yaşıyor. Onun için keşke bütün sınavlar, özellikle matematik sınavları bu saatte olsa.. Zihin, matematik işlemleri en parlak şekilde bu saatte çözümlüyor. Benzer bir saat dilimi daha var. 16:30 ila 18:00 arasında bu kabiliyet yine artıyor. Ek olarak şunu da belirtmeliyiz: kalbimiz de bu esnada en formda haliyle çalışıyor.

Saat 12:00

Günlük değişimin olduğu ve öğlen uykusuna yatanların %30 daha az kalp krizi geçirdiği saattir. Hemen belirtelim ki, modern tıp, bunu, bugün tavsiye ederken; Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vessellem) öğle namazını kıldıktan sonra, bir miktar uyur, yani ‘kaylule’ yapardı ve insanlığa bunu 1400 yıl önce öğütlemişti.

Saat 23:

Gece bu vakit sinir sisteminde “parasempatik safha”nın devreye girdiği sükunet saatleridir. Metabolizma faaliyeti en alt seviyededir, tansiyon, kalb atışı ve vücut ısısı en alt seviyeye iner. Stres hormonu kortizolün ifrazı da hemen hemen tamamen durdurulur.

Dur, düşün, aklet!



Saat 20:00

Akşam bu saatlerde karaciğerimizdeki yağ oranı düşer, toplardamar kanı daha hızlı bir şekilde kalbe ve akciğerlere pompalar. Bu sebeple kronobiyologlar astımı olanlarla alerji hastalarının ilaçlarını bu saatlerde almalarını tavsiye etmektedir.



Antibiyotikler de saat 20:00’den sabah 04:00’e kadar çok tesirlidir. En tesirli saat olarak 20:32 bulunmuştur.

Saat 21:00

Vücudun ve sindirim sisteminin tam bir dinlenme devresine girdiği bu saatlerde, insanların çoğu akşam yemeğine büyük bir iştahla oturup sağlıklarını tehlikeye atarlar. Halbuki bu saatten sonra alınan bütün besinler vücutta sindirilmeden yük olarak ertesi güne kalır. Gıda uzmanları, bu sırada, bilhassa mayalanabilen gıdaların bağırsak duvarını tahrip ederek çeşitli bağırsak rahatsızlıklarına sebeb olabileceğini bildirmektedir.

Saat 22:

Gece bu saatte artık verimlilik oldukça düşmektedir. Sabah saatlerinde 5,000’nin altında iken kandaki lökosit miktarı milimetreküpte 12.000 haline gelir. Gece bu saatlerde alınan bir ilaç, bu hücrelerin sayısını azaltabilir ve enfeksiyon gelişebilir. Yine sigara içmenin en zararlı saatleri başlamıştır çünki, artık bünyede alınan nikotini yok etmek de çok zorlaşır.