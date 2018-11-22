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Yara izlerinden kurtulmak için bir de bunu deneyin!

Yara izlerinden doğal yöntemler ile de kurtulabilirsiniz. İşte yara izlerinden kurtulmak için yapmanız gerekenler...

22 Kasım 2018 Perşembe 17:12
Yara izlerinden kurtulmak için bir de bunu deneyin!

Yara izleri yaranın olduğu bölgedeki fibröz dokunun fazla çoğalmasından oluşan cilt hasarlarıdır. Yara izleri, cerrahi müdahalelerden, travmatik yaralanmalardan, yanıklardan, su çiçeğinden, sivilcelerden, radyasyondan ve hatta küçük çiziklerden bile kaynaklanabilir. Zaman geçtikçe, cilt iyileşmek için fazla miktarda kolajen üreterek, yara izlerini ortaya çıkartır.

Yara izleri sağlığınıza karşı bir tehdit oluşturmamasına rağmen çoğu insan bunu estetik bir sorun olarak görüyor. İstenmeyen bu izleri evde doğal yöntemlerle tedavi etmek mümkün. Yani böylelikle, tehlikeli ve pahalı tedavilere maruz kalmayacaksınız.   İşte yara izlerinde kurtulmmanız için yapmanız gerekenler...

ELMA SİRKESİ

Elma sirkesi cilde iyi gelen en etkili maddelerdendir. Elma sirkesi düzenli kullanıldığında yara izlerinin ortadan kalkmasına yardımcı olacaktır.

NASIL YAPILIR?

Yaranın olduğu yere hafifçe masaj yaparak, tamamen emilene kadar elma sirkesini sürün.

Kuruması için birkaç dakika bekleyin ve en etkili sonuç için tekrar uygulayın.

4-5 hafta boyunca günde 2 veya 3 kez uygulayın.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 17:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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