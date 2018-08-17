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Yapışkan etiketleri çıkarmak bu yöntemleri kullanın

Yapışkan etiketlerin çıkması için hangi yöntemleri kullanmak gerekir? İşte yapışkan etiketlerin çıkması için yapmanız gerekenler...

17 Ağustos 2018 Cuma 18:54
Yapışkan etiketleri çıkarmak bu yöntemleri kullanın

Ürünlerin üzerine çok kuvvetli bir yapıştırıcıyla yapıştırılan etiketler, çıksalar bile zaman zaman arkalarında leke bırakırlar. Sizde bu yöntemleri kullanarak yapışkan etiketlerden kurtulabilirsiniz.

* Öncelikle bir saç kurutma makinesi alın etiketin üzerine 30- 60 saniye arasında tutun. İsterseniz süreyi biraz daha uzatabilirsiniz. Ardından etiketi çıkarın.

* Sıcak su ile ıslatılmış bir bezi yapışkanlı bezin üzerinde bir süre bekletin. Beklettikten sonra etiketi kolayca çıkarabilirsiniz.

* Eğer etiket yanmaz bir yüzeyde ise çakmak ile ıslatma işlemi yapılarak etiketin kolaylıkla çıkmasını sağlayabilirsiniz.

* Zarar verecek ürünler dışında etiketin üzerine çok az miktarda margarin sürüp beş dakika beklettikten sonra etiketi çıkarabilirsiniz.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 18:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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