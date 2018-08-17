Yapışkan etiketleri çıkarmak bu yöntemleri kullanın

Ürünlerin üzerine çok kuvvetli bir yapıştırıcıyla yapıştırılan etiketler, çıksalar bile zaman zaman arkalarında leke bırakırlar. Sizde bu yöntemleri kullanarak yapışkan etiketlerden kurtulabilirsiniz.

* Öncelikle bir saç kurutma makinesi alın etiketin üzerine 30- 60 saniye arasında tutun. İsterseniz süreyi biraz daha uzatabilirsiniz. Ardından etiketi çıkarın.

* Sıcak su ile ıslatılmış bir bezi yapışkanlı bezin üzerinde bir süre bekletin. Beklettikten sonra etiketi kolayca çıkarabilirsiniz.

* Eğer etiket yanmaz bir yüzeyde ise çakmak ile ıslatma işlemi yapılarak etiketin kolaylıkla çıkmasını sağlayabilirsiniz.

* Zarar verecek ürünler dışında etiketin üzerine çok az miktarda margarin sürüp beş dakika beklettikten sonra etiketi çıkarabilirsiniz.