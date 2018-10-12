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Yapımı 6 yıl sürdü! Türkler yaptı

TUSAŞ Motor Sanayi (TEI), yapımına 2012 yılında başlanan İnsansız Hava Aracı motoru, Akıncı'da kullanılması için teslim etti.

12 Ekim 2018 Cuma 15:16
Yapımı 6 yıl sürdü! Türkler yaptı

TEI, Savunma Sanayii Başkanlığı ile 2012'de imzaladığı sözleşme ile Operatif İHA Motoru Geliştirilmesi Projesi'ne başlamıştı. Türk mühendisleri tarafından tasarlanan motor ilk yer testine Ocak 2017'de girdi. Bu süreç içinde 3 bin saatten fazla test başarıyla tamamlandı. Motor, 20.000 bin feet yani yaklaşık 6 bin 600 metre yükseklikte 170 beygirlik güç sağladı.

Mevcut motora göre çok daha az yakıt sarfeden turbodizel motorun önümüzdeki yılın ikinci yarısında tüm kalifikasyonunun tamamlanması hedefleniyor.

Akıncı 5 ton ağırlığında

Baykar tarafından geliştirilen ve çift motorlu olarak tasarlanan Akıncı, 24 saat havada kalabilecek. Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı, geçtiğimiz haziran ayında imalat bandına girmişti. Servis irtifası 40 bin feet olarak planlanan Akıncı, toplam 5 ton ağırlığa sahip olacak. 1,5 ton faydalı yük taşıyabilecek. Kanat açıklığı 20 metreye kadar çıkacak Akıncı'da uydu haberleşmesi için SAT-COM sistemi yer alacak. Böylelikle aracın menzili çok daha uzatılabilecek.

ANKA'da uçacak

PD170'in önümüzdeki günlerde TUSAŞ tarafından tasarlanan ve TSK'da kullanılan ANKA-S İnsansız Hava Aracı'nda uçuş testlerine başlıyor. PD170, mevcut Alman orjinli motorun yerini alacak. Yer testlerinden başarıyla çıkan sistemin ilk uçuşunun ardından TUSAŞ'ın gerçek uçuş testleri başlayacak. Bu aşamanın da tamamlanması sonrasında motorun önümüzdeki yıl içinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 15:16
  1. İnsansız Hava Aracı ANKA
  2. Akıncı

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