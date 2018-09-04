Yapılmayan transfer yüzünden Galatasaray'da soğuk rüzgarlar esiyor

Galatasaray'da transfer hüsranının yankıları sürüyor. Fatih Terim, basın önünde de sürekli dile getirmesine rağmen istediği forvet transferi yapılmadığı için yönetime cephe almış durumda. Çok sinirli olan tecrübeli hoca hem Başkan Mustafa Cengiz hem de Abdurrahim Albayrak'la arasına mesafe koymuş durumda.

"TRANSFER AĞIZLA YAPILMAZ"

Terim, Trabzonspor yenilgisi sonrasında "Transfer ağızla yapılmaz" diyerek yönetime tepkisini açıkça dile getirmişti. Cengiz ve Albayrak'ın henüz transferte yaşananlarla ilgili konuşmaması dikkat çekiyor.

(Fanatik)