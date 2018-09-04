Yapılmayan transfer yüzünden Galatasaray'da soğuk rüzgarlar esiyor
İstediği forvet transferinin yapılmamasından yakınan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'la arasına mesafe koydu.04 Eylül 2018 Salı 09:58
Galatasaray'da transfer hüsranının yankıları sürüyor. Fatih Terim, basın önünde de sürekli dile getirmesine rağmen istediği forvet transferi yapılmadığı için yönetime cephe almış durumda. Çok sinirli olan tecrübeli hoca hem Başkan Mustafa Cengiz hem de Abdurrahim Albayrak'la arasına mesafe koymuş durumda.
"TRANSFER AĞIZLA YAPILMAZ"
Terim, Trabzonspor yenilgisi sonrasında "Transfer ağızla yapılmaz" diyerek yönetime tepkisini açıkça dile getirmişti. Cengiz ve Albayrak'ın henüz transferte yaşananlarla ilgili konuşmaması dikkat çekiyor.
(Fanatik)
YORUM YAZ