‘Yapılandırma imkanı KOBİ’lere de tanınmalı’

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, banka borç yapılandırmasında büyük firmalara tanınan başvuru imkanının, 100 milyon TL altı borçlu orta ve küçük ölçekli firmalara da sağlanması gerektiğini belirtti. Avdagiç, “Bankaların KOBİ’lerin borçlarını da yapılandırmaya almaları, onlara soluklanacakları yeni bir alan oluşturacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Bankalar tarafından 100 milyon TL üzerinde borçlu firmalara sağlanan Finansal Yeniden Yapılandırma imkanını değerlendiren Avdagiç, orta ve küçük ölçekli firmaların bu sürece dahil edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şu açıklamada bulundu: “ Biliyoruz ki KOBİ’ler ekonominin kalbini besleyen damarlar gibidir. Bu nedenle de ihmale gelmez. Borçlarını düzenli ödeyen, ancak ekonomik manipülasyon sonucu sıkıntıya giren şirketlere destek olunmalı. KOBİ’lerin borçlarının yapılandırması, bankaların yeniden kredi verebilir, büyümeyi destekleyebilir hale gelmeleri için de önem taşıyor.”

Orta ve küçük ölçekli firmaların, büyük firmalardan daha yüksek faizle kredi kullandıklarına işaret eden Avdagiç, “Teminatta da daha zorlu bir sürece tabi oluyorlar. Dolayısıyla bu ölçekteki sıkıntıların çözülmesinin oluşturacağı etki büyük olacaktır. Bu bağlamda bankalara sorumluluk ve görev düşüyor. Firmalar elini taşın altına koyarken, bankaların da bu süreci iyi yönetmeleri, yaşadığımız süreci aşmak için önem taşımaktadır” değerlendirmelerini yaptı.