THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

‘Yapılandırma imkanı KOBİ’lere de tanınmalı’

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, banka borç yapılandırmasında büyük firmalara tanınan başvuru imkanının, 100 milyon TL altı borçlu orta ve küçük ölçekli firmalara da sağlanması gerektiğini belirtti.

29 Eylül 2018 Cumartesi 10:27
‘Yapılandırma imkanı KOBİ’lere de tanınmalı’

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, banka borç yapılandırmasında büyük firmalara tanınan başvuru imkanının, 100 milyon TL altı borçlu orta ve küçük ölçekli firmalara da sağlanması gerektiğini belirtti. Avdagiç, “Bankaların KOBİ’lerin borçlarını da yapılandırmaya almaları, onlara soluklanacakları yeni bir alan oluşturacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Bankalar tarafından 100 milyon TL üzerinde borçlu firmalara sağlanan Finansal Yeniden Yapılandırma imkanını değerlendiren Avdagiç, orta ve küçük ölçekli firmaların bu sürece dahil edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şu açıklamada bulundu: “ Biliyoruz ki KOBİ’ler ekonominin kalbini besleyen damarlar gibidir. Bu nedenle de ihmale gelmez. Borçlarını düzenli ödeyen, ancak ekonomik manipülasyon sonucu sıkıntıya giren şirketlere destek olunmalı. KOBİ’lerin borçlarının yapılandırması, bankaların yeniden kredi verebilir, büyümeyi destekleyebilir hale gelmeleri için de önem taşıyor.”

Orta ve küçük ölçekli firmaların, büyük firmalardan daha yüksek faizle kredi kullandıklarına işaret eden Avdagiç, “Teminatta da daha zorlu bir sürece tabi oluyorlar. Dolayısıyla bu ölçekteki sıkıntıların çözülmesinin oluşturacağı etki büyük olacaktır. Bu bağlamda bankalara sorumluluk ve görev düşüyor. Firmalar elini taşın altına koyarken, bankaların da bu süreci iyi yönetmeleri, yaşadığımız süreci aşmak için önem taşımaktadır” değerlendirmelerini yaptı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 10:27
  1. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç
  2. Finansal Yeniden Yapılandırma

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Torbacılara bin polisle eş zamanlı baskın: 38 kişi gözaltında
    1. Torbacılara bin polisle eş zamanlı..
    2. Beyaz atlı müteahhit beklemeyin
    3. İtirafçılar ele verdi! TSK'daki..
    4. ‘Yapılandırma imkanı KOBİ’lere de..
    5. Erdoğan, Cem Özdemir'i takmadı
    6. Saraybosna Helal Fuarı yeni yatırım..
    7. Eylem hazırlığındaki 8 terörist..
    8. Edirne'de jandarma bile şaştı kaldı!..
    9. Bu fuarda ‘iş’ var
    10. Yeni dinozor türü keşfedildi
    11. Kartal hata yapmak istemiyor! Muhtemel..
    12. Kıyayısa FETÖ pazarlığı!
    13. İstanbul'da 'İnadına PKK'lıyım' dedi..
    14. Şarj kablonuzu kurtarmanın püf..
    15. Cocu: Türkiye'ye yeni bir hikaye..
    16. Reyhanlı saldırısıyla ilgili 8 kişiye..
    17. Türkiye pazar gününe kilitlendi! İşte..
    18. Anlaşma onaylandı! Hindistan da S-400..
    19. ABD filmlerinde yakalanmıyordu! Beni..
    20. Francesco Totti ile De Rossi arasında..
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    Terörist Akın İpek'in iade davası sona erdi!
    Terörist Akın İpek'in iade davası sona erdi!
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!
    Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir

    Günün Karikatürü

    29 Eylül 2018
    Erdoğan'dan Can Dündar açıklaması
    Erdoğan'dan Can Dündar açıklaması
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?