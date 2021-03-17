Bazı alacakların yapılandırmasına yönelik karar 17 Ekim’e Resmi Gazete’de yayımlandı. Borç yapılandırma başvuruları 31 Aralık 2020’de sona erecekti. Ancak yoğun ilgi sebebiyle 1 Şubat 2021’e kadar uzatıldı. Milyonlarca kişi borçlarını yapılandırdı. Borç yapılandırma ilk taksitleri 1 Mart 2021 23.59’a kadar ödendi. Yapılandırma işlemi yapanlar haklarını kaybetmemek için ne zamana kadar ikinci taksitleri ödemeleri gerektiğini araştırıyor. Peki, yapılandırma ikinci taksit ne zaman son?

Yapılandırma ikinci taksit ödemeleri ne zamana kadar yapılacak?

Yapılandırma işlemini taksitli ödemeyi tercih eden mükelleflerin ilk iki taksitlerini süresinde ve tam olarak ödemeleri gerekiyor. Bu mükelleflerin yapılandırma haklarını kaybetmemeleri için ikinci taksitlerini de 31 Mart 2021 Çarşamba günü sonuna kadar ödemeleri önem arz ediyor.

Vatandaşlar borç taksitlerini vergi dairelerinden, PTT şubelerinden, bankalardan ((vezne, internet bankacılığı, mobil uygulama, banka kartı ile kredi kartı) ve İnteraktif Vergi Dairesi web sitesi/uygulaması üzerinden yapabiliyor.

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