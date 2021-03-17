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Ekonomi Yapılandırma ikinci taksit ödemeleri ne zamana kadar yapılacak?
Ekonomi

Yapılandırma ikinci taksit ödemeleri ne zamana kadar yapılacak?

Borç yapılandırma 2. taksit ödemesi ne zaman? Milyonlarca kişinin beklediği borç yapılandırma kararı 17 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılandırma başvuruları 1 Şubat’ta sona erdi. Borçlarını taksitli ödemek isteyenler ise ilk taksitleri 1 Mart’ta ödedi. Milyonlarca kişi taksit imkanını kaybetmemek için 2. Taksitlerin ne zamana kadar ödenmesi gerektiğini araştırıyor. Yapılandırma 2. Taksit son ödeme günü | Borç yapılandırma 2. taksit ne zaman nasıl ödenecek?

Yeniakit Publisher
2021-03-17 12:42:00 -
Yapılandırma ikinci taksit ödemeleri ne zamana kadar yapılacak?

Bazı alacakların yapılandırmasına yönelik karar 17 Ekim’e Resmi Gazete’de yayımlandı. Borç yapılandırma başvuruları 31 Aralık 2020’de sona erecekti. Ancak yoğun ilgi sebebiyle 1 Şubat 2021’e kadar uzatıldı. Milyonlarca kişi borçlarını yapılandırdı. Borç yapılandırma ilk taksitleri 1 Mart 2021 23.59’a kadar ödendi. Yapılandırma işlemi yapanlar haklarını kaybetmemek için ne zamana kadar ikinci taksitleri ödemeleri gerektiğini araştırıyor. Peki, yapılandırma ikinci taksit ne zaman son?

Yapılandırma ikinci taksit ödemeleri ne zamana kadar yapılacak?

Yapılandırma işlemini taksitli ödemeyi tercih eden mükelleflerin ilk iki taksitlerini süresinde ve tam olarak ödemeleri gerekiyor. Bu mükelleflerin yapılandırma haklarını kaybetmemeleri için ikinci taksitlerini de 31 Mart 2021 Çarşamba günü sonuna kadar ödemeleri önem arz ediyor.

Vatandaşlar borç taksitlerini vergi dairelerinden, PTT şubelerinden, bankalardan ((vezne, internet bankacılığı, mobil uygulama, banka kartı ile kredi kartı) ve İnteraktif Vergi Dairesi web sitesi/uygulaması üzerinden yapabiliyor.

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