Yapılamaz diye dalga geçmişlerdi! Başkan Erdoğan hepsini yaptı

Mega projeler bir bir bitirilirken Refah Partisi'nin 1997 yılında gündeme getirdiği yerli ve milli projeler ile dalga geçen Doğan medyasının karikatürü tekrar gündemde...

Dönemin Başbakanı merhum Necmettin Erbakan'ın 'Yeniden Büyük Türkiye Projesi' başlığı ile açıkladığı projeler arasında boğazdan tüp geçit, Körfez geçiş köprüsü, Ankara-İstanbul arası hızlı tren ve 81 ile havalimanı gibi projeler yer alıyordu.

O dönem Doğan grubunun sahibi olduğu Hürriyet gazetesi bu projeleri dalga geçer bir dille haberleştirerek okurlarına servis etmişti. 1997 yılında açıklanan o projeler AK Parti tarafından tek tek hayata geçirildi.

Hızlı tren, Avrasya tüneli, Osmangazi Köprüsü, Duble yollar ve İstanbul havalimanı tamamlanan projelerden sadece bazıları....

25 Ocak 1997 yılında Hürriyet gazetesi, Refah Partisi'nin projelerini üstü kapalı ve alaycı bir şekilde sayfasına taşıdı.