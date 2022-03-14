Yapıcıoğlu'ndan tepki: Aileler parçalanıyor! Çözülmesi gereken sorunlar maalesef yine ertelenmiştir

YENİ AKİT/ANKARA

Genç yaşta evlenenlerin yaşadığı mağduriyetlerin acilen çözülmesi gerektiğini belirten HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu; "Bu kişilerin, zorla çocuk yaştaki bir kişinin ırzına geçen ırz düşmanlarıyla bir tutulması ve çocuk istismarcısı olarak damgalanması büyük bir hatadır." dedi.

HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Acil çözülmesi gereken konuların başında, genç yaşta evlenenlerin yaşadığı mağduriyetler gelmektedir. Bu evliliklerin bir kısmının belki kâğıt üzerinde yaşları küçük olabilir ama eğer fizyolojik, biyolojik ve psikolojik olarak evliliğe hazır birisi evlilik yapmışsa, bu örf ve adetlerimize uygun bir şekilde yüzyıllardır gerçekleşmiş ve ailelerin rızasıyla gerçekleşmişse; bu kişilerin, zorla çocuk yaştaki bir kişinin ırzına geçen ırz düşmanlarıyla bir tutulması ve çocuk istismarcısı olarak damgalanması büyük bir hatadır.

Aileler parçalanmış, çocuklar babasız büyümektedir. Bu sorun da ele alınıp makul bir çözüm bulunması gerekirken maalesef yine ertelenmiştir."

"Süresiz nafaka zulmü çözülmelidir"

"Çözüm getirilmesi gereken konulardan biri de süresiz nafaka zulmüdür. Adalet bakanlığında koltuk değişimi olunca yeni bakan Sayın Bozdağ'ın dile getirdiği konulardan bir tanesi de bu yanlışın düzeltileceği konusuydu, ama maalesef bu da yeni yargı paketinin içerisinde yer almıyor."