Yapı malzemeleri sektöründen ABD’de tanıtım atağı

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Urfalılar, Türk yapı malzemeleri sektörünün 11 ayda ihracatta önemli bir başarı sergilediğini belirterek, yılı en iyi seviyede kapatacağını belirtti. Urfalılar, yapı malzemeleri sektörü olarak yeni dönemde fiziki fuarlara katılım sağlayacaklarını belirterek, şu bilgileri verdi: “Eylül ayında Dubai Big 5 fuarına katılarak dünyanın en prestijli fuarlarından birinde sektörümüzü temsil etme fırsatına sahip olduk. Daha sonra ekimde Libya Build, kasımda Batimatec Cezayir fuarlarında tanıtım gerçekleştirdik. 2022’de ise ABD’de düzenlenecek olan 4 fuara katılmayı planlıyoruz.”