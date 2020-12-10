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Aktüel Yapı Kredi'den "3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi" kampanyası
Aktüel

Yapı Kredi'den "3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi" kampanyası

Yapı Kredi müşterileri, kullandıkları bireysel ihtiyaç kredisinin ödemelerini 3 aya kadar erteleyebiliyor

Yeniakit Publisher
2020-12-10 12:01:29 -
Yapı Kredi'den "3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi" kampanyası

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi'nin düzenlediği "3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi" kampanyası ile müşteriler, kullandıkları bireysel ihtiyaç kredisinin ödemelerini 3 aya kadar erteleyebiliyor.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, pandemi döneminde müşterilerinin değişen ihtiyaçlarını anlayarak bu doğrultuda ürün ve hizmetler geliştiren banka "3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi" kampanyası ile yılbaşı döneminde de müşterilerinin yanında olmaya devam ediyor.

Kampanya ile Yapı Kredi müşterileri, kullandıkları bireysel ihtiyaç kredisinin ödemelerini 3 aya kadar erteleyebiliyor.

Kampanyaya katılmak isteyen Yapı Kredi müşterileri başvurularını evden çıkmadan Yapı Kredi Mobil veya Bireysel İnternet Şubesi üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Yapı Kredi Mobil veya İnternet Şube kanallarından kampanya giriş ekranında "3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi" kampanyasının seçilmesi yeterli oluyor.

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