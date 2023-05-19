Yapay zekâyla danışmanlık işinden servet kazandı!

32 yaşındaki yatırımcı Shansaku Sagami dünyanın en yaşlı nüfusuyla boğuşan Japonya’da şirketlerdeki halefiyet sorununu fırsata çevirdi. Yatırımcı küçük ve orta ölçekli şirketlerin satın alma ve şirket evliliği (M&A) anlaşmalarına aracılık etmek için özel bir veri tabanı ve yapay zekâ kullandı.

Bloomberg’ün haberine göre, Sagami’nin CEO’su olduğu M&A Araştırma Enstitüsü, nisan ayında yaptığı bir sunumda, Japonya'daki 620.000 kârlı işletmenin, halef eksikliği nedeniyle kapanma riski altında olacağının tahmin ettiğini ve Japonya hükümet verilerine göre 2025 yılına kadar sahipleri 70 yaşın üzerinde olan 2,5 milyon küçük ve orta ölçekli firma olacağını öngördüklerini belirtti. Bunların yaklaşık yarısında şirketler kapanma riskiyle karşı karşıya ve bir çözüm planı yok. Söz konusu bir durum Uzak Doğu ülkesindeki 6,5 milyon istihdamın kaybedilmesine yol açabilir ve gayri safi yurtiçi hasılada 22 trilyon yen (162 milyar dolar) maliyete yol açabilir.

Japon hisse senetleri hakkında tavsiyelerde bulunan Asymmetric Advisors'ın Genel Müdürü Tim Morse, “Kurucuları yaşanan, işletmelerini satmaya giderek daha açık hale gelen ve belirgin bir halefi olmayan çok sayıda küçük şirket var. Geleneksel olarak, satış yapmak kültürel olarak olumlu bir şey olarak görülmüyor. Ancak bu değişmekte” ifadelerine yer verdi.

Beş yıl önce kuruluşundan bu yana, M&A Araştırma Enstitüsü, yaklaşık 115’i danışman kadrosunda olmak üzere 160'tan fazla çalışana sahip ve 500 M&A anlaşmasını gerçekleştirdi. Mart ayına kadar altı ayda 62 işlem gerçekleştiren M&A firması satışlarını iki kattan fazla artırarak 3,9 milyar yene yükseltti. Firma 2022'nin aynı döneminde 26 işlem gerçekleştirmişti.

Alpaca girişimi

Kobe Üniversitesi'nde biyoloji ve tarım bölümünde okuyan Sagami, başından beri kendi işini kurmak istediğini biliyordu. Farklı alanlardaki becerilerini geliştirmek için tasarımcı, yazılım geliştiricisi ve pazarlama görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, 2016'da ilk büyük atılımını gerçekleştirmeden önce bir e-ticaret şirketi ve özel ders şirketi kurmayı denedi. Sagami önce kaliteli yün üretmesiyle bilinen Güney Amerika lama hayvanından esinlenen Alapaca isimli bir kadın modası ve makyaj malzemeleri işletmesi kurdu. Bu sırada Sagami sadece 25 yaşındaydı.

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M&A Araştırma Enstitüsü’nün %72’sinin sahibi olan Sagami, “Büyükbabamın bana çocukken bir girişimci olarak nasıl başarılı olabileceğime dair hikayeler anlatmasını her zaman dinlerdim. Bana, 'Diyelim ki %1'lik kesin kazanma şansı olan bir piyango biletiniz var. 99 kez başarısız olsanız bile, 100. seferinizde kazanacaksınız. Sadece başarana kadar devam et’ derdi” açıklamasında bulundu.

Halkla ilişkiler firması Vector, 2017 yılında Alpaca'yı satın aldı. Ancak Sagami bu süreci uzun ve verimsiz olarak gördü. Bu nedenle başarılı girişimci alıcılarla satıcılarla eşleştirecek ve evrak işlerinin çoğunu basitleştirecek bir yapay zekâ algoritması geliştirdi. Sagami bu süreçte Japonya'nın otomasyon makineleri üreticisi Keyence’den ilham aldı.

Tanıtımlar için genellikle bölgesel bankalara güvenen ve anlaşmalar için birbirleriyle rekabet eden M&A danışmanlarının aksine, M&A Araştırma Enstitüsü, 500 milyon yeni bulan satışlarını şirketleri birbiriyle eşleştiren kapsamlı veri tabanını kullanarak gerçekleştiriyor. Firmanın danışmanları daha sonra müzakereleri yapıyor ve anlaşma altı ay içerisinde tamamlanabiliyor. Sagami mevzuat engelleri olmasa bu satın alma süreçlerin daha kısa zamanda bile tamamlanabileceğini söyledi.

Şirket talep ettiği ücretleri yalnızca anlaşma bittiğinde tahsil ediyor. 500 milyon yen veya daha düşük sözleşmeler için komisyon %5’e kadar ulaşabiliyor. Şirket son çeyrekte satış başına ortalama 60 milyon yenlik gelir elde etti.

Kişisel serveti 1 milyar dolara yaklaşan Sagami, "Daha yüksek hedeflere ilerlemek istiyorum. Şirketimizin daha fazla büyümesini, daha fazla sözleşme yapmasını istiyorum ve eğer bu daha büyük bir piyasa değerine yol açarsa, o zaman bu gerçekten bir şey ifade edecektir" ifadelerine yer verdi.

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