Yapay zekayı konuştular

Bilişim Grubu, Bilişim Medyası Derneği (BMD), Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) ile İstanbul Okan Üniversitesi’nin desteklediği zirvede, yapay zekanın kullanılabilir uygulamaları ele alındı. Etkinlikte Endüstri 4.0 ve Sonrası, Bulut Bilişim ve Güvenlik, Nesnelerin İnterneti, Blok Zinciri ile Dönüşecek Endüstriler, Yapay Zeka’nın Kullanılabilir Uygulamaları, Robotik ve Otonom Araçlar, Savunma Sanayisi için Bilişim panelleri düzenlendi.