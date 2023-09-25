Yapay zekaya İslami dokunuş: ‘Hadis GPT’ kullanıma sunuldu
Yapay zeka uygulaması ‘Hadis GPT’ kullanıma sunuldu.
Yapay zeka, bir bilgisayarın neredeyse bir insanmış gibi düşünmesine, eyleme geçmesine ve yanıt vermesine olanak tanıyor.
Bilgisayarlar, tahminlerde bulunmak ve sorunları çözmek için verilerle desteklenerek, bu verilerdeki dizilimleri tanımlayacak şekilde eğitilebiliyor.
Yapay zeka teknolojisi hızla gelişerek modern yaşamı dönüştürmeyi hedeflerken, sisteme İslami bir dokunuş eklendi.
'Hadis GPT'
Yazılan konulara hadisler üzerinden cevap vermeyi amaçlayan yapay zeka uygulaması ‘Hadis GPT’ kullanıma sunuldu.
Uygulama Sahih Buhari, Sahih Müslim, Ebu Davud, Nesei, İbn Mace ve İmam Malik'in Muvatta'sından 40 bin hadis bilgisini barındırdığı açıklandı.
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Daily Ummah