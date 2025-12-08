Yapay zekada dengeler değişiyor

Sensor Tower’ın güncel raporuna göre, mobil indirmelerin %50’si, Aylık aktif kullanıcıların %55’i halen ChatGPT’ye ait.

Ancak tablo göründüğü kadar rahat değil. ChatGPT’nin büyümesi belirgin şekilde yavaşlıyor. Kasım 2025 itibarıyla yıllık bazda kullanıcı sayısı %180 artsa da son üç ayda büyüme yalnızca %6 oldu ve toplam kullanıcı sayısı 810 milyon seviyesine ulaştı.

GEMINI GAZA BASTI: ÜÇ KRİTİK METRİKTE ÖNE GEÇİYOR

Google’ın Gemini modeli son dönemde dikkat çekici bir ivme kazandı.

Gemini’nin öne çıktığı alanlar:

Aylık aktif kullanıcı büyümesi (Ağustos–Kasım): +%30, Uygulamada geçirilen günlük süre: +%120 artış, Yıllık indirme artışı: +%190

Kullanıcıların Gemini’de günde 11 dakika geçirmeye başlaması, özellikle görüntü üretim modelinin (“Nano Banana”) yarattığı viral etkiye bağlanıyor.

Ayrıca Android işletim sisteminin Gemini’yi doğrudan entegre etmesi, Google’a stratejik bir erişim avantajı sağlıyor.

PERPLEXITY’DE BÜYÜK SIÇRAMA

2025’in en dikkat çekici çıkışlarından biri ise Perplexity.

Yıllık indirme artışı %215 ile tüm rakiplerini geride bıraktı.

Bu durum AI pazarında artık tek bir liderin değil, çoklu rekabetin belirginleştiğini gösteriyor.

OPENAI İÇİN “ALARM” SİNYALİ

Sızan bilgilere göre OpenAI içinde “acil durum notu” hazırlanmış durumda.

CEO Sam Altman’ın:

ChatGPT deneyiminin iyileştirilmesi, Yeni özelliklerin öne alınması, Diğer bazı projelerin ertelenmesi talimatları verdiği belirtiliyor.

Bu da OpenAI’ın rekabet baskısını ilk kez ciddi bir tehdit olarak değerlendirdiğini gösteriyor.

KULLANICI ETKİLEŞİMİNDE FARK AÇILIYOR

Gemini’nin günlük kullanıcı süreleri hızla artıyor.

ChatGPT’nin kullanımı ise temmuz ayına göre %10 daha düşük.

Kullanıcı davranışındaki bu değişim, AI uygulamalarında sadece kullanıcı sayısının değil, uygulamada geçirilen zamanın da yeni rekabet odağı olduğunu ortaya koyuyor.