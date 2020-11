Yapay zeka, yok ettiğinden fazla iş fırsatı sunacak

İSTANBUL (AA) - ABDULKADİR GÜNYOL - Dünya Ekonomik Forumu'na göre, 2025 yılına kadar yapay zeka bağlantılı olarak 26 ülkede 85 milyon iş yok olurken, 97 milyon yeni iş yaratılacak.

AA muhabirinin Dünya Ekonomik Forumu'nun internet sitesinde yayımlanan "Don't fear AI. It will lead to long-term job growth (Yapay zekadan korkma. Yapay zeka uzun vadeli iş büyümesi sağlayacak)" başlıklı makaleden derlediği bilgilere göre, 2025 yılına kadar yapay zeka bağlantılı olarak 26 ülkede 85 milyon iş yok olacak.

Buna karşın 97 milyon yeni iş yaratılması bekleniyor.

2025 yılına kadar yükselecek meslek grupları sıralamasında zirvede veri analistleri bulunuyor. Veri analistlerini, sırasıyla yapay zeka ve makine öğrenmesi uzmanları, büyük veri uzmanları, dijital pazarlama ve strateji uzmanları, süreç otomasyon uzmanları, iş geliştirme profesyonelleri, dijital dönüşüm uzmanları, bilgi güvenlik uzmanları, yazılım ve uygulama geliştiriciler ve nesnelerin interneti uzmanları takip ediyor.





- 2025'te kaybolma riski taşıyan 10 meslek grubu





2025 yılına kadar iş sayısında düşüş olacak ilk 10 meslek grubunda; veri girişi görevlileri, idari ve yürütme sekreterleri, defter tutma görevlileri, muhasebeciler ve denetçiler, fabrika işçileri, ticari hizmetler, müşteri bilgilendirme ve müşteri hizmetleri çalışanları, genel ve operasyon müdürleri, mekanik ve makine tamircileri, malzeme kaydı ve stok tutma memurları bulunuyor.

Yapay zekanın, daha çok veri girişi ve fabrika işçiliği gibi tekrar eden ve tehlikeli işlerin yerini alacağı öngörülürken, insanların daha değerli işlere odaklanmasını sağlayarak iş yapış biçimlerini de değiştireceği belirtiliyor.

Makalede PwC'nin "Global Artificial Intelligence Study (Küresel Yapay Zeka Çalışması)" raporuna değinilerek 2030'a kadar yapay zekanın GSYH'ye yüzde 26 ile 15,7 trilyon dolarlık katkı sağlaması bekleniyor.

PwC'nin "Will Robots Really Steal Our Jobs? (Robotlar Gerçekten Mesleklerimizi Çalacak mı?" raporuna da yer verilen makalede, birkaç yıl içinde işlerin yüzde 3'ünün yapay zeka tarafından otomatikleştirileceği, 2030'lara kadar da işlerin yüzde 30'unun ve düşük ücretli işçilerin yüzde 44'ünün tehlike altında olacağı belirtiliyor.