Yapay zeka ortalığı karıştıracak: İşsiz kalmayacak olanlar düşük ücretli işler
Yapay zeka ortalığı karıştıracak: İşsiz kalmayacak olanlar düşük ücretli işler

Yapay zeka ortalığı karıştıracak: İşsiz kalmayacak olanlar düşük ücretli işler

ABD’de yayımlanan rapor, yapay zekanın önümüzdeki 5 yıl içinde milyonlarca işi ve yüz milyarlarca dolarlık geliri tehdit ettiğini ortaya koydu.

Tufts Üniversitesi Fletcher Okulu bünyesindeki Digital Planet araştırma merkezi, ABD genelinde yapay zekanın iş gücü üzerindeki etkilerini analiz eden kapsamlı bir rapor yayınladı.

"Amerikan Yapay Zeka İş Riski Endeksi" adını taşıyan çalışma, önümüzdeki 2 ila 5 yıl içinde milyonlarca işin ve milyarlarca dolarlık gelirin risk altında olduğunu ortaya koyuyor.

Araştırma, yapay zekanın sadece rutin işleri değil, yüksek beceri ve maaş gerektiren bilişsel ve analitik işleri de hedef aldığını gösteriyor.

Araştırmadan elde edilen önemli bulgular şu şekilde:

9, 3 milyon iş risk altında: 5 yıl içinde yaklaşık 9,3 milyon kişinin işini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu tahmin ediliyor. Bu rakam, benimsenme hızına bağlı olarak 19,5 milyona kadar çıkabilir.

757 milyar dolarlık gelir kaybı: Risk altındaki yıllık hane halkı geliri yaklaşık 757 milyar dolar. Bu rakam, Belçika ekonomisinin büyüklüğüne, en kötü senaryoda ise Güney Kore ekonomisine eşdeğer.

En riskli sektörler: Bilişim (yüzde 18), finans ve sigorta (yüzde 16), profesyonel ve teknik hizmetler (yüzde 16) listenin başında yer alıyor.

HANGİ MESLEKLER TEHLİKEDE?

Endeks, diğer araştırma bulgularıyla paralel olarak, yapay zekanın "beyaz yakalı" meslekleri daha fazla etkileyeceğini vurguluyor. Özellikle tarihçiler, içerik üreticileri ve programcılar ilk sırada.

Buna göre; yazarlar ve içerik üreticileri için risk yüzde 57, bilgisayar programcıları için yüzde 55, web tasarımcıları için yüzde 55, tarihçiler için ise yüzde 67.

'GÜVENLİ BÖLGE' VAR MI?

Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri, yapay zekaya karşı en dirençli işlerin fiziksel emeğe dayalı ve düşük ücretli işler olması.

Çatı ustaları, hasta bakıcılar ve bulaşıkçılar gibi manuel iş kollarında iş kaybı riski yüzde 1'in altında. Ekonominin her zaman "düşük değerli" gördüğü bu işler, şu an yapay zekanın dokunamadığı tek alan.

COĞRAFİ VE POLİTİK GERİLİM KAPIDA

Yapay zeka kaynaklı ekonomik yıkım, ABD'de ciddi bir siyasi çatışmayı da beraberinde getiriyor.

Silikon Vadisi, yüzde 9,9 iş kaybı riskiyle listenin başında. New York, Los Angeles ve Boston gibi dev şehirlerin her biri yıllık 20 milyar dolardan fazla gelir kaybedebilir.

En çok risk altındaki eyaletler (Washington, Massachusetts, Virginia), yapay zekayı düzenlemek için 4 kat daha fazla yasa çıkarıyor. Ancak federal hükümet, eyaletlerin bu yasalarını engellemeye çalışıyor.

ÖNERİLER NELER?

Rapor, yaklaşan bu krize karşı üç ana paydaşa görevler yüklüyor.

Buna göre, ilk olarak politika yapıcılar işsizlik sigortasını modernize etmeli, yapay zeka nedeniyle maaşı düşenlere "ücret sigortası" sağlamalı ve eyalet düzeyinde dönüşüm grupları kurmalı.

İş dünyası ise çalışanları işten çıkarmak yerine onları yeni yeteneklerle donatmalı ve yapay zekayı bir ikame aracı değil, destekleyici bir araç olarak konumlandırmalı.

Eğitimciler de öğrencilere sadece yapay zeka okuryazarlığı değil, eleştirel düşünme ve insan muhakemesi gerektiren becerileri kazandırmalı.

Yapay zeka destekli akıllı vinçler, İsdemir Limanı’nda
Yapay zeka destekli akıllı vinçler, İsdemir Limanı’nda

Gündem

Yapay zeka destekli akıllı vinçler, İsdemir Limanı’nda

Yapay zeka ile hastalık tanı ve tedavisinde yüzde 90’a yakın doğruluk!
Yapay zeka ile hastalık tanı ve tedavisinde yüzde 90’a yakın doğruluk!

Sağlık

Yapay zeka ile hastalık tanı ve tedavisinde yüzde 90’a yakın doğruluk!

Markalar yapay zekâ ile pay kapıyor! Alışverişte AI etkisi büyüyor!
Markalar yapay zekâ ile pay kapıyor! Alışverişte AI etkisi büyüyor!

Ekonomi

Markalar yapay zekâ ile pay kapıyor! Alışverişte AI etkisi büyüyor!

Geleceğin Savaş Modeli : Yapay Zekâ 
Geleceğin Savaş Modeli : Yapay Zekâ 

Okur Postası

Geleceğin Savaş Modeli : Yapay Zekâ 

CHANG

YAPAY ZEKANIN, GEÇİMİ TEHDİDİNE KARŞI HER AİLEYE ETRAFINDA TARLA VE BAHÇE OLAN VE HAYVAN YETİŞTİRİLEBİLİR EVLER YAPILMALIDIR. TOPLUM HAYATININ EN KÜÇÜK HÜCRESİ OLAN AİLELER, KENDİ KENDİNE YETEBİLEN VE FAZLASINI KOMŞUSUYLA PAYLAŞAN MİKRO EKONOMİK BİRİMLERE DÖNÜŞTÜRÜLMELİDİR.
